Более половины украинских СМИ не имеют русскоязычной версии сайта - исследование

По состоянию на октябрь 2023 более половины веб-представительств СМИ на национальном уровне и две трети на региональном не имеют русскоязычной версии сайта.

Об этом сообщил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов во время презентации исследования "Украинский язык в украинских СМИ и социальных сетях", которая состоялась в медиацентре "Укринформа".

Согласно результатам исследования, среди 309 общенациональных СМИ (55%) и 927 (68%) региональных СМИ, которые являлись объектом анализа, присутствовала украиноязычная версия сайта, однако они не имели русскоязычной версии. В то же время 205 общенациональных СМИ (36%) и 258 (19%) региональных СМИ имели версии сайта на обоих языках. Отмечается, что двуязычные версии сайта были характерны для сайтов классических медиа.

Скриншот с презентации

Стуканов также подчеркнул, что 11% исследованных ресурсов не имели полноценной украиноязычной версии или вообще не предоставляли такой возможности пользователям. Это касается 33 общенациональных и 61 региональных медиа.

Скриншот с презентации

По результатам исследования выявлено, что более 80% СМИ как на национальном (81%), так и на региональном (85%) уровнях соответствуют закону, предоставляя украиноязычную версию своего веб-представительства по умолчанию.

Скриншот с презентации

По словам Стуканова, около 15% медиа предоставляли возможность пользователям выбирать русскую версию сайта, содержать опрос относительно желаемого языка или предоставляли смешанные страницы, которые невозможно однозначно отнести к украинскому или русскому языку.

В разрезе регионов ситуация также существенно отличается. Больше украиноязычных СМИ находится на западе Украины и почти во всех изданиях украинский язык стоит по умолчанию. В региональных медиа работающих для Донецкой, Луганской, Одесской и Днепропетровской аудитории ситуация значительно иная.

Доля нарушений языкового закона здесь колеблется в пределах 15-20% случаев. То есть украиноязычная версия сайта либо отсутствует вообще, либо по умолчанию открывается русскоязычная.

Скриншот с презентации

Отмечается, что исследование проводилось путем ручной кодировки, путем просмотра веб-представительств. В исследовании использовалась выборка украинских общенациональных и региональных онлайн-медиа, которая включала 1924 портала, из которых 566 были национальными, а 1358 – региональными.

Напомним, с 16 июля 2022 года начали действовать новые нормы "языкового" закона согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и интерфейс.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.