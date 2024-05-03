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Аграрії вже засіяли майже 3,5 млн гектарів ярих культур
Станом на 3 травня на контрольованій Україною території вже засіяно вже засіяно 3 млн 407,3 тис. га зернових та зернобобових культур.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що українські аграрії вже засіяли майже 3,5 млн гектарів ярих культур, з яких, зокрема:
- кукурудзи – 1 960,7 тис. га;
- ячменю – 775,7 тис. га;
- пшениці – 240,7 тис. га;
- гороху – 161,1 тис. га;
- вівса – 159,9 тис. га;
- проса – 16,7 тис. га;
- гречки – 5 тис. га.
За даними МінАПК, за минулий тиждень аграрії посіяли 861 тис. га ярих культур. У лідерах сільгоспвиробники Сумщини, де за тиждень посіяли 97,4 тис. га.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Найбільше:
- На Київщині – 31,3 тис. га пшениці, 43,1 тис. га ячменя, 5,8 тис. га гороху та 6 тис. га вівса.
- Дніпропетровщині – 28 тис. га пшениці, 50 тис. га ячменю, 14,17 тис. га гороху, 1 тис га вівса;
- На Тернопільщині – 18,9 тис. га пшениці, 63,6 тис. га ячменя, 3,6 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса;
- Сумська область – 18,2 тис. га пшениці, 17,9 тис. га ячменя, 5,6 тис. га гороху та 9,8 тис. га вівса;
- На Житомирщині - 16,5 тис. га пшениці, 19,3 тис. га ячменя, 3 тис. га гороху та 26 тис. га вівса;
- У Хмельницькій області – 14,8 тис. га пшениці, 59,1 тис. га ячменя, 2,6 тис. га гороху та 2,5 тис. га вівса;
- На Вінниччині - 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.
Крім того, соняшнику посіяно 2 967,5 тис. га, сої - 566,7 тис. га, цукрових буряків - 248,4 тис. га.
У 2024 році врожай буде меншим
За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.
Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.
При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.
Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.
Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.