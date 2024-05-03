Станом на 3 травня на контрольованій Україною території вже засіяно вже засіяно 3 млн 407,3 тис. га зернових та зернобобових культур.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що українські аграрії вже засіяли майже 3,5 млн гектарів ярих культур, з яких, зокрема:

кукурудзи – 1 960,7 тис. га;

ячменю – 775,7 тис. га;

пшениці – 240,7 тис. га;

гороху – 161,1 тис. га;

вівса – 159,9 тис. га;

проса – 16,7 тис. га;

гречки – 5 тис. га.

За даними МінАПК, за минулий тиждень аграрії посіяли 861 тис. га ярих культур. У лідерах сільгоспвиробники Сумщини, де за тиждень посіяли 97,4 тис. га.

Найбільше:

На Київщині – 31,3 тис. га пшениці, 43,1 тис. га ячменя, 5,8 тис. га гороху та 6 тис. га вівса.

Дніпропетровщині – 28 тис. га пшениці, 50 тис. га ячменю, 14,17 тис. га гороху, 1 тис га вівса;

На Тернопільщині – 18,9 тис. га пшениці, 63,6 тис. га ячменя, 3,6 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса;

Сумська область – 18,2 тис. га пшениці, 17,9 тис. га ячменя, 5,6 тис. га гороху та 9,8 тис. га вівса;

На Житомирщині - 16,5 тис. га пшениці, 19,3 тис. га ячменя, 3 тис. га гороху та 26 тис. га вівса;

У Хмельницькій області – 14,8 тис. га пшениці, 59,1 тис. га ячменя, 2,6 тис. га гороху та 2,5 тис. га вівса;

На Вінниччині - 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.

Крім того, соняшнику посіяно 2 967,5 тис. га, сої - 566,7 тис. га, цукрових буряків - 248,4 тис. га.

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.

Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.