Розблокування кордону з Польщею збільшило вантажопотік агропродукції з України на п’яту частину

Повне розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні після протестів польських фермерів вже дало позитивні результати для вантажоперевізників. Вантажопотік агропродукції з України зріс на 20%.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький ефірі "Українського радіо".

Він уточнив, що відразу після зняття блокади збільшився обсяг експорту агропродукції різних видів, який відбувається автотранспортом. Зокрема, якщо в другій декаді квітня середній обсяг перевезень становив 13 тис. тонн на добу, то 28-29 квітня - вже 16 тис. тонн.

"Зокрема, на 20% збільшився вантажопотік агропродукції з України. Якщо в другій декаді квітня 2024 року середній обсяг перевезень складав 13 тис. тонн на добу, то 28-29 квітня – 16 тис. тонн. Це знизить вартість на транспортні витрати і, відповідно, призведе до збільшення доходів українських фермерів", - розповів Висоцький.

Висоцький висловив сподівання, що ситуація і надалі залишатиметься сприятливою, адже є певні передумови. Зокрема, під час переговорів між аграрними відомствами та асоціаціями України і Польщі вдалося пояснити польській стороні, що український фермер не є проблемою для польського.

Наступний раунд консультацій заплановано на 7 травня. Перший заступник міністра зазначив, що готовність до діалогу дає оптимізм, що блокади кордону більше не повториться.

Через блокування кордону польські компанії втратили до 20% клієнтів в Україні

Додамо, що через блокування кордону та політичну напругу деякі польські компанії втратили до 20% клієнтів в Україні і змушені скоротити виробництво на підприємствах у Польщі.

"Від блокування страждає не тільки український бізнес, а й 3600 польських підприємств, які працюють в Україні й прагнуть спільного розвитку. Багато польських бізнесів зіштовхнулись зі зростанням вартості вантажних перевезень на 30-40% і непрогнозованими строками доставки вантажів в Україну. У деяких випадках це призводить до зниження виробництва на підприємствах у Польщі", – зазначив Кароль Кубіца, керівник Київського представництва Польської агенції інвестицій і торгівлі.

Розблокування кордону

22 квітня польські протестувальники припинили акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та розблокували його.

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

Того ж дня стало відомо, що польські фермери планують зняти блокаду з пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" і відновити пропуск вантажівок, за виключенням тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

18 квітня польські фермери на пункті пропуску "Корчова - Краківець" знову обмежили рух вантажівок, які прямують у бік України, а в пункті "Медика - Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

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