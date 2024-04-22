Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

22 квітня польські протестувальники припинили акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та розблокували його.

Про це повідомила Державна митна служба України.

"Інформуємо, що станом на 13:40 год. 22 квітня припинено страйк польських перевізників та розблоковано п/п "Ягодин-Дорогуськ", - йдеться в повідомленні.

Митники додають, що наразі він працює у штатному режимі в обох напрямках.

Яка ситуація на кордоні

Вранці 20 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок перед пунктами пропуску "Медика – Шегині" і "Корчова – Краківець".

Того ж дня стало відомо, що польські фермери планують зняти блокаду з пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне" і відновити пропуск вантажівок, за виключенням тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

18 квітня польські фермери на пункті пропуску "Корчова - Краківець" знову обмежили рух вантажівок, які прямують у бік України, а в пункті "Медика - Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

17 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів".

Туск просив фермерів зупинити блокаду кордону з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону з Україною, бо такі дії завдають непоправної шкоди країні, яка продовжує боротися з російською агресією.

За словами Туска, найближчий час може стати вирішальним для подальшого ходу війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні", - наголосив прем'єр і додав, що польська влада не може допустити блокування переходів — незалежно від обґрунтування протестів.