Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск"

22 апреля польские протестующие прекратили акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" и разблокировали его.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"Информируем, что по состоянию на 13:40 час. 22 апреля прекращена забастовка польских перевозчиков и разблокирована п/п "Ягодин-Дорогуск", - говорится в сообщении.

Таможенники добавляют, что он работает в штатном режиме в обоих направлениях.

Какая ситуация на границе

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

В тот же день стало известно, что польские фермеры планируют снять блокаду с пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" и возобновить пропуск грузовиков, за исключением перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственную продукцию).

18 апреля польские фермеры на пункте пропуска "Корчева - Краковец" снова ограничили движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины, а в пункте "Медика - Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов".

Туск просил фермеров остановить блокаду границы с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, поскольку такие действия наносят непоправимый ущерб стране, которая продолжает бороться с российской агрессией.

По словам Туска, в ближайшее время может оказаться решающим для дальнейшего хода войны.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может нанести вред Украине", - подчеркнул премьер и добавил, что польские власти не могут допустить блокирования переходов — независимо от обоснования протестов.