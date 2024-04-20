Польские фермеры прекратили блокировку двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Там отмечают, что движение транспортных средств, в том числе грузовиков, на въезд и выезд с территории Украины возобновлено.

В Госпогранслужбе также отметили, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме. В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

"Просим водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок и отслеживать состояние работы пунктов пропуска на официальных ресурсах Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля польские фермеры на пункте пропуска "Корчева - Краковец" снова ограничили движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины, а в пункте "Медика - Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов" . Вместе с тем, в течение 16 апреля через пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов" они не пропустили ни одного грузовика в сторону Польши.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы. 20 февраля фермеры ужесточили протесты и уже 4 раза портили украинское зерно, которое шло транзитом.

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что государства близки к решению, предусматривающему прекращение блокады. По состоянию на 10 апреля продолжалась блокировка трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов", сообщал спикер ГПСУ Демченко.

По словам замминистра экономики – торгового представителя Украины Тараса Качки, протесты польских фермеров на границе с Украиной вызваны социальными и политическими проблемами в самой Польше. Правительство Украины постоянно поддерживает диалог с польскими коллегами и надеется на скорейшее разблокирование границы.

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