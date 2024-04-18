Польские фермеры возобновили блокаду пунктов пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини"

18 апреля после 09:00 польские фермеры на пункте пропуска "Краковец" ограничили движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины, а в направлении п/п "Шегини" – как на выезд из Польши, так и на въезд.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По имеющейся информации, протестующие планируют блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегини" - до 9:00 19 апреля.

В ГПС добавили, что по состоянию на утро в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают проезд в сторону Украины около 1500 грузовиков.

Ранее Государственная таможенная служба Украины сообщала, что 18 апреля, в 09:00 (10:00 по киевскому времени), вероятно, должна начаться блокировка автодороги вблизи пункта пропуска "Медика" местными фермерами.

По предварительной информации, митингующие планировали полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств по обоим направлениям: как на въезд, так и на выезд из Украины.

Согласно сообщению, акция протеста продлится одни сутки, но может быть продлена.

Кроме того, польские протестующие 18 апреля планируют заблокировать движение транспорта перед пунктом пропуска "Корчева – Краковец" на границе с Украиной. Здесь пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час.

Напомним, 17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычев-Угринов". Вместе с тем, в течение 16 апреля из-за пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов" они не пропустили ни одного грузовика в сторону Польши.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы. 20 февраля фермеры ужесточили протесты и уже 4 раза портили украинское зерно, шедшее транзитом.

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмигаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что государства близки к решению, предусматривающему прекращение блокады. По состоянию на 10 апреля продолжалась блокировка трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов", сообщал спикер ГНСУ Демченко.