Польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычев-Угринов". Вместе с тем, за минувшие сутки из-за пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов" они не пропустили ни одного грузовика в сторону Польши.

Об этом сообщают Госпогранслужба и "Укринформ".

Таким образом, заблокированными остаются еще два направления: КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

Согласно сообщению ГПСУ, оформление и пропуск грузовых транспортных средств по обоим направлениям на ПП "Долгобычув-Угринов" осуществляется в обычном режиме. В настоящее время (14:44 по киевскому времени) выезда из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории сопредельного государства.

В Госпогранслужбе призвали водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Вместе с тем, как сообщал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, через "Ягодин" протестующие пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки. За прошедший день таких было 70 при том, что это самое большое инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях.

По состоянию на утро 16 апреля на этих трех заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в общей сложности находились около 600 грузовиков.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Также сохраняются очереди в ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини" - 900 и 450 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд, согласно пропускной способности каждого из пунктов пропуска.

Блокада на границе

Польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, начали блокировать движение украинских фур с осени 2023 года. Причиной забастовки они назвали "чрезмерную конкуренцию", возникшую после введения "транспортного безвиза", то есть отмены необходимости получать разрешения на грузовые автоперевозки между Украиной и ЕС. Соглашение продлено до конца июня 2024 года.

Украинская сторона в ноябре отказалась даже обсуждать возможность возвращения к существовавшему до июня 2022 года режиму. В свою очередь, в Еврокомиссии тоже поддержали сохранность действия соглашения о либерализации перевозок.

Протесты же на границе то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 года правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини". В свою очередь, забастовка дальнобойщиков была приостановлена по договоренности с польскими властями с 17 января.

Фермеры продолжили протест

Однако протесты на границе вспыхнули с новой силой уже в феврале. 9 февраля польские фермеры снова заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

В частности, протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный. 20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что государства близки к решению, предусматривающему прекращение блокады. По состоянию на 10 апреля продолжалась блокировка трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов", сообщал представитель ГПСУ Демченко.

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