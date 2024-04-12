Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" и планируют запустить автобусный маршрут

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.

Либерализация грузовых перевозок

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков напомнил, что более 10 лет назад было подписано Соглашение об автомобильных перевозках между Украиной и Черногорией.

За это время товарооборот между двумя странами вырос в семь раз, что является подтверждением того, что либерализация грузовых перевозок ко времени и пойдет на пользу обоим государствам.

"Наша цель – чтобы на карте Европы не осталось стран, с которыми у нас действует разрешительная система перевозок, а наши транспортные компании могли доставлять товары в любую страну без дополнительных ограничений. Именно поэтому мы последовательно работаем над либерализацией грузовых перевозок с другими странами", – подчеркнул Кубраков.

Автобусное сообщение

Кроме грузовых перевозок, ведомство работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

Как сообщили в Минвосстановлении, во время проведения переговоров был поднят вопрос о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями. Стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно

Важно обеспечить наличие разрешений на нерегулярные рейсы и возможность открытия регулярного сообщения. Вскоре ожидаем открытия первого регулярного маршрута из Киева в Будву. Что касается нерегулярных разрешений, то в этом году имеем доступные обычные универсальные разрешения и разрешения на маятниковые рейсы с уникальной возможностью замены группы пассажиров до 10 % ", – рассказал замминистра Сергей Деркач.

"Транспортный безвиз" действует с 36 странами

Либерализация грузовых перевозок, т.е. возможность перевозки без необходимости специальных разрешений доступна до 36 стран, включая страны Европейского Союза.

Только в прошлом году Украине удалось договориться о такой возможности с Норвегией, Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой.

Напомним, 29 июня 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2024 года. Благодаря документу, украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки у государства Евросоюза.

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