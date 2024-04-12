Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" та планують запустити автобусний маршрут

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Лібералізація вантажних перевезень

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков нагадав, що більше 10 років тому була підписана Угода про автомобільні перевезення між Україною та Чорногорією.

За цей час товарообіг між двома країнами зріс у сім разів, що є підтвердженням того, що лібералізація вантажних перевезень на часі та піде на користь обом державам.

"Наша мета – щоб на карті Європі не лишилось країн, з якими в нас діє дозвільна система перевезень, а наші транспортні компанії могли доставляти товари у будь-яку країну без додаткових обмежень. Саме тому ми послідовно працюємо над лібералізацією вантажних перевезень з іншими країнами", - наголосив Кубраков.

Автобусне сполучення

Зазначається, що окрім вантажних перевезень, відомство працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

Як повідомили в Мінвідновленні, під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно

"Важливо забезпечити наявність дозвілів на нерегулярні рейси та можливість відкриття регулярного сполучення. Невдовзі очікуємо відкриття першого регулярного маршрут з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року маємо доступні звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%", – розповів заступник міністра Сергій Деркач.

"Транспортний безвіз" діє до 36 країн

Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 36 країн, включно з країнами Європейського Союзу.

Лише в минулому році Україні вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.

Нагадаємо, 29 червня 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 року Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.

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