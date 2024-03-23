Квитки на міжнародні автобуси можна буде придбати на єдиному онлайн-порталі: що відомо

В Україні починає працювати Єдиний реєстр для пасажирів та автоперевізників, в якому будуть представлені всі міжнародні автобусні маршрути від ліцензованих компаній. З його допомогою можна перевірити легальність маршруту, розклад руху та купити квиток, у разі потреби – залишити зворотній зв'язок.

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Про це під час форуму міжнародних автобусних перевезень "З’єднуємо людей та міста" розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Портал з легальними міжнародними автоперевізниками

"Сьогодні ми представляємо сервіс autobus.gov.ua – онлайн-портал, на якому буде зібрана інформація про всі легальні регулярні міжнародні автобусні маршрути. Кожен громадянин зможе на ньому обрати зручний для себе маршрут, перейти на сайт перевізника і придбати напряму в нього квиток на потрібну дату", - наголосив Деркач.

За його словами, наразі реєстр уже запущено, до системи поки що доєдналися 5-7 компаній.

Згодом Мінвідновлення розраховує охопити сервісм 100% міжнародних маршрутів, квитки на які можна буде придбати онлайн.

"Ви вже можете зайти подивитися, як це працює. Зараз ми запускаємо інформаційну кампанію для перевізників, щоб вони долучалися до сервісу. Наша мета - акумулювати на ньому всі 100% міжнародних маршрутів, щоб пасажир на одному ресурсі міг знайти потрібний йому рейс, перевірити, чи має перевізник всі належні документи, ліцензію, і придбати квиток", - підкреслив Деркач.

Він наголосив, що для автоперевізників участь у реєстрі є добровільною, і змушувати їх долучатися до нього ніхто не буде. Втім, компанії, які доєднаються до цього проєкту, отримають низку переваг.

"По-перше, їм не потрібно буде витрачати кошти на маркетинг та рекламу своїх послуг. По-друге, присутність на autobus.gov.ua для них буде безкоштовною. Тоді як на відомих агрегаторах перевізники сплачують відсоток за продані на свої рейси квитки", - пояснив заступник міністра.

Зворотній зв’язок для пасажирів

Ще однією перевагою нового сервісу є можливість зворотного зв’язку. Пасажири матимуть змогу залишати відгуки про здійснені поїздки. А Мінвідновлення обіцяє оперативно реагувати на скарги.

"За результами опитування, яке для нас зробили перед початком реформи ринку міжнародних автобусних перевезень, серед найчастіших скарг від пасажирів – це умови в самих автобусах, якими незадоволені близько чверті опитаних, невідповідність між оголошеним часом на маршруті і фактичним, неналежний стан автобусів. Ознайомившись із скаргами, ми будемо реагувати на них", - додав Деркач.

У 2023 році відкрилося 400 нових міжнародних автобусних маршрутів

У 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників.

Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.

За даними Мінвідновлення, торік пасажиропотік за кордон саме автобусними рейсами становив близько 7,5 млн людей. Це трохи менше, ніж у перший рік повномасштабної війни – 8,5 млн пасажирів, проте в рази більше довоєнного періоду. Так, у 2021 році автобусами за кордон виїхали 1,2 млн пасажирів.