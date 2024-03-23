Билеты на международные автобусы можно будет приобрести на едином онлайн-портале: что известно

В Украине начинает работу Единый реестр для пассажиров и автоперевозчиков, в котором будут представлены все международные автобусные маршруты от лицензированных компаний. С его помощью можно проверить легальность маршрута, расписание движения и купить билет, в случае необходимости оставить обратную связь.

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Об этом во время форума международных автобусных перевозок "Соединяем людей и города" рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Портал с легальными международными автоперевозчиками

"Сегодня мы представляем сервис autobus.gov.ua – онлайн-портал, на котором будет собрана информация о всех легальных регулярных международных автобусных маршрутах. Каждый гражданин сможет на нем выбрать удобный для себя маршрут, перейти на сайт перевозчика и приобрести напрямую у него билет на нужную дату", - подчеркнул Деркач.

По его словам, в настоящее время реестр уже запущен, к системе пока присоединились 5-7 компаний.

Впоследствии Минвосстановление рассчитывает охватить сервисом 100% международных маршрутов, билеты на которые можно будет приобрести онлайн.

"Вы уже можете зайти посмотреть, как это работает. Сейчас мы запускаем информационную кампанию для перевозчиков, чтобы они присоединялись к сервису. Наша цель – аккумулировать на нем все 100% международных маршрутов, чтобы пассажир на одном ресурсе мог найти нужный ему рейс, проверить, имеет ли перевозчик все надлежащие документы, лицензию и приобрести билет", - подчеркнул Деркач.

Он подчеркнул, что для автоперевозчиков участие в реестре добровольно, и заставлять их приобщаться к нему никто не будет. Впрочем, компании, которые присоединятся к этому проекту, получат ряд преимуществ.

"Во-первых, им не нужно будет тратить средства на маркетинг и рекламу своих услуг. Во-вторых, присутствие на autobus.gov.ua для них будет бесплатным. Тогда как на известных агрегаторах перевозчики платят процент за проданные на свои рейсы билеты", - объяснил замминистра.

Обратная связь для пассажиров

Еще одним преимуществом нового сервиса является возможность обратной связи. Пассажиры смогут оставлять отзывы о совершенных поездках. А Минвосстановление обещает оперативно реагировать на жалобы.

"По результатам опроса, который для нас сделали перед началом реформы рынка международных автобусных перевозок, среди частых жалоб от пассажиров – это условия в самих автобусах, которыми недовольны около четверти опрошенных, несоответствие между объявленным временем на маршруте и фактическим, ненадлежащее состояние автобусов. Ознакомившись с жалобами, мы будем реагировать на них", - добавил Деркач.

В 2023 году открылось 400 новых международных автобусных маршрутов

В 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов для автобусных перевозчиков.

Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.

По данным Минвосстановления, в прошлом году пассажиропоток за границу именно автобусными рейсами составил около 7,5 млн человек. Это немного меньше, чем в первый год полномасштабной войны – 8,5 млн. пассажиров, однако в разы больше довоенного периода. Так, в 2021 году автобусами за границу выехали 1,2 млн пассажиров.