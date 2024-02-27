Электронная очередь на границе станет доступной для легковых авто через "Дію"

27 февраля на своем заседании Кабинет министров Украины внес изменения в порядок экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы". Кроме грузовиков и автобусов теперь очередь будет действовать для легковых авто.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект "єЧерга" для удобного пересечения границ. Сегодня принимаем постановление, которое распространяет электронную очередь и на водителей легковых авто", - подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

"Это удобно, ускоряет весь процесс и снимает вопросы злоупотреблений", - подчеркнул премьер-министр.

"єЧерга" для легковых автомобилей

Как отмечает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ведомство продолжает подготовку к разработке нового функционала услуги" єЧерга" – возможности регистрироваться в системе для пересечения границы водителями легковых автомобилей.

В рамках этой работы Кабмин одобрил возможность информационного обмена между системой "єЧерга" и порталом Дія. Соответствующие изменения в постановление №1349 были одобрены на заседании правительства 27 февраля.

Утвержденные изменения предполагают, что бронирование места в очереди для пересечения границы будет возможным как через приложение "єЧерга", так и через приложение Дія.

«Наша амбициозная цель, чтобы все транспортные средства уезжали из страны без нужды ожидать перед границей. Каждый водитель, пассажир, перевозчик должен быть уверен в том, что пересечет границу вовремя, успеет в аэропорт или доставит товар в определенные сроки», – подчеркнул министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он напомнил, что больше года деюствует "єЧерга" для грузовиков, недавно масштабировали ее для автобусов, параллельно начинается подготовка к разработке совершенно отличного функционала для легковых автомобилей.

"Главный вызов в том – что для разных типов транспорта "єЧерга" имеет разную логику услуги. Фактически, это разработка с нуля отличного алгоритма. Вместе с тем, до конца года планируем запустить тестирование этой возможности для легковых автомобилей", - отметил Кубраков.

"еЧерга" для грузовиков и автобусов

С 15 мая 2023 года электронная система для пересечения границы "єЧерга" заработала для грузовиков на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска .

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки ""єЧерга"" заработала в тестовом режиме 1 августа прошлого года в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Уже 21 августа проект ""єЧерга"" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.