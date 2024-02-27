ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Транспорт
Дата публикации

Электронная очередь на границе станет доступной для легковых авто через "Дію"

Электронная очередь на границе станет доступной для легковых авто через "Дію"
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

27 февраля на своем заседании Кабинет министров Украины внес изменения в порядок экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы". Кроме грузовиков и автобусов теперь очередь будет действовать для легковых авто.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект "єЧерга" для удобного пересечения границ. Сегодня принимаем постановление, которое распространяет электронную очередь и на водителей легковых авто", - подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

"Это удобно, ускоряет весь процесс и снимает вопросы злоупотреблений", - подчеркнул премьер-министр.

"єЧерга" для легковых автомобилей

Как отмечает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, ведомство продолжает подготовку к разработке нового функционала услуги" єЧерга" – возможности регистрироваться в системе для пересечения границы водителями легковых автомобилей.

В рамках этой работы Кабмин одобрил возможность информационного обмена между системой "єЧерга" и порталом Дія. Соответствующие изменения в постановление №1349 были одобрены на заседании правительства 27 февраля.

Утвержденные изменения предполагают, что бронирование места в очереди для пересечения границы будет возможным как через приложение "єЧерга", так и через приложение Дія.

«Наша амбициозная цель, чтобы все транспортные средства уезжали из страны без нужды ожидать перед границей. Каждый водитель, пассажир, перевозчик должен быть уверен в том, что пересечет границу вовремя, успеет в аэропорт или доставит товар в определенные сроки», – подчеркнул министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он напомнил, что больше года деюствует "єЧерга" для грузовиков, недавно масштабировали ее для автобусов, параллельно начинается подготовка к разработке совершенно отличного функционала для легковых автомобилей.

"Главный вызов в том – что для разных типов транспорта "єЧерга" имеет разную логику услуги. Фактически, это разработка с нуля отличного алгоритма. Вместе с тем, до конца года планируем запустить тестирование этой возможности для легковых автомобилей", - отметил Кубраков.

"еЧерга" для грузовиков и автобусов

С 15 мая 2023 года электронная система для пересечения границы "єЧерга" заработала для грузовиков на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска .

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки ""єЧерга"" заработала в тестовом режиме 1 августа прошлого года в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Уже 21 августа проект ""єЧерга"" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

Автор:
Светлана Манько