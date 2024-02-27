Електронна черга на кордоні стане доступною для легкових авто через "Дію"

27 лютого на своєму засіданні Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку експериментального проекту "Електронна черга перетину кордону". Окрім вантажівок та автобусів відтепер черга буде діяти для легкових авто.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проєкт єЧерга для зручного перетину кордонів. Сьогодні ухвалюємо постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових авто", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що за допомогою цього сервісу транспортні засоби перетнули кордон вже понад 800 тисяч разів.

"Це зручно, пришвидшує весь процес та знімає питання зловживань", - підкреслив прем'єр-міністр.

єЧерга для легкових автомобілів

Як зауважує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, відомство продовжує підготовку до розробки нового функціоналу послуги єЧерга – можливості реєструватись в системі для перетину кордону водіями легкових автомобілів.

У рамках цієї роботи Кабмін схвалив можливість інформаційного обміну між системою єЧерга та порталом Дія. Відповідні зміни до постанови №1349 було схвалено на засіданні Уряду 27 лютого.

Затверджені зміни передбачають, що бронювання місця в черзі для перетину кордону буде можливим як через додаток єЧерга, так і через додаток Дія.

«Наша амбітна мета, щоб всі транспортні засоби виїжджали з країни без потреби очікувати перед кордоном. Кожен водій, пасажир, перевізник має бути впевнений у тому, що перетне кордон вчасно, встигне в аеропорт чи доставить товар у визначені терміни", – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він нагадав, що більше року єЧерга працює для вантажівок, нещодавно масштабували її для автобусів, паралельно розпочинається підготовка до розробки абсолютно відмінного функціоналу для легкових автомобілів.

"Головний виклик в тому – що для різних типів транспорту єЧерга має різну логіку послуги. Фактично, це розробка з нуля відмінного алгоритму. Разом з тим, до кінця року плануємо запустити тестування цієї можливості для легкових автомобілів", - зауважив Кубраков.

"єЧерга" для вантажівок та автобусів

З 15 травня 2023 року електронна система для перетину кордону"єЧерга" запрацювала для вантажівок на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня минулого року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.

А 8 лютого 2024 року доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами поширили на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.