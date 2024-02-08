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Система "єЧерга" для автобусів запрацювала на всіх діючих КПП
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розширило доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства.
З 12 лютого, за допомогою системи "єЧерга", автобуси зможуть планувати перетин кордону. Спочатку система була запроваджена на 8 пунктах пропуску і тепер розширюється ще на 21, тобто загалом охоплено 29 пунктів пропуску.
"Масштабування "єЧерги" для автобусів – це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень… Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За його словами, після цього, на основі актуальної мережі маршрутів кожному автобусу буде запропоновано часовий проміжок для перетину кордону, щоб у підсумку на кордоні не утворювалися черги і автобуси рухалися відповідно до графіку.
Отже, з понеділка "єЧерга" пошириться на такі пункти пропуску:
- Ягодин – Дорогуськ
- Устилуг – Зосин
- Угринів – Долгобичув
- Рава-Руська – Гребенне
- Краківець – Корчова
- Шегині – Медика
- Грушів – Будомєж
- Смільниця – Кросценко
- Ужгород – Вишнє Нємецьке
- Малий Березний – Убля
- Чоп – Захонь
- Лужанка – Берегшурань
- Дякове – Халмеу
- Порубне – Сірет
- Красноїльськ – Вікову де Сус
- Дяківці – Раковець
- Орлівка – Ісакча
- Могилів-Подільський – Отач
- Мамалига – Крива
- Маяки – Удобне – Паланка
- Старокозаче – Тудора
- Россошани – Брічень
- Серпневе 1 – Басараб’яска
- Сокиряни – Окниця
- Малоярославець 1 – Чадир-Лунга
- Нові Трояни – Чадир-Лунга
- Табаки – МирнеВиноградівка – Вулканешти
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Рені – Джурджулешти.
Зазначається, що завдяки "єЧерзі" понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок вже успішно перетнули кордон з електронним записом.
"єЧерга" для автобусів запрацювала минулого року
Нагадаємо, що для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня минулого року. Сервіс був на україно-польському кордоні в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пукнтів пропуску, а саме "Краківець – Корчова" (Львівська область), "Шегині – Медика" (Львівська область), "Порубне – Сірет" (Чернівецька область), "Мамалига – Крива" (Чернівецька область), "Ягодин – Дорогуськ" (Волинська область) – лише регулярні рейси, "Устилуг – Зосин" (Волинська область).
За словами заступника міністра Сергія Деркача, запуск "єЧерги" для автобусів є частиною реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів.
Додамо, з 15 травня електронна черга для перетину кордону "єЧерга" запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.