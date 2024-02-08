Система "єЧерга" для автобусів запрацювала на всіх діючих КПП

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розширило доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

З 12 лютого, за допомогою системи "єЧерга", автобуси зможуть планувати перетин кордону. Спочатку система була запроваджена на 8 пунктах пропуску і тепер розширюється ще на 21, тобто загалом охоплено 29 пунктів пропуску.

"Масштабування "єЧерги" для автобусів – це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень… Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, після цього, на основі актуальної мережі маршрутів кожному автобусу буде запропоновано часовий проміжок для перетину кордону, щоб у підсумку на кордоні не утворювалися черги і автобуси рухалися відповідно до графіку.

Отже, з понеділка "єЧерга" пошириться на такі пункти пропуску:

Ягодин – Дорогуськ

Устилуг – Зосин

Угринів – Долгобичув

Рава-Руська – Гребенне

Краківець – Корчова

Шегині – Медика

Грушів – Будомєж

Смільниця – Кросценко

Ужгород – Вишнє Нємецьке

Малий Березний – Убля

Чоп – Захонь

Лужанка – Берегшурань

Дякове – Халмеу

Порубне – Сірет

Красноїльськ – Вікову де Сус

Дяківці – Раковець

Орлівка – Ісакча

Могилів-Подільський – Отач

Мамалига – Крива

Маяки – Удобне – Паланка

Старокозаче – Тудора

Россошани – Брічень

Серпневе 1 – Басараб’яска

Сокиряни – Окниця

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга

Нові Трояни – Чадир-Лунга

Табаки – МирнеВиноградівка – Вулканешти

Рені – Джурджулешти.



Зазначається, що завдяки "єЧерзі" понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок вже успішно перетнули кордон з електронним записом.

"єЧерга" для автобусів запрацювала минулого року

Нагадаємо, що для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня минулого року. Сервіс був на україно-польському кордоні в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пукнтів пропуску, а саме "Краківець – Корчова" (Львівська область), "Шегині – Медика" (Львівська область), "Порубне – Сірет" (Чернівецька область), "Мамалига – Крива" (Чернівецька область), "Ягодин – Дорогуськ" (Волинська область) – лише регулярні рейси, "Устилуг – Зосин" (Волинська область).

За словами заступника міністра Сергія Деркача, запуск "єЧерги" для автобусів є частиною реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів.

Додамо, з 15 травня електронна черга для перетину кордону "єЧерга" запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.