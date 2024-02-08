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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Система "єЧерга" для автобусів запрацювала на всіх діючих КПП

Система "єЧерга" для автобусів запрацювала на всіх діючих КПП
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розширило доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

З 12 лютого, за допомогою системи "єЧерга", автобуси зможуть планувати перетин кордону. Спочатку система була запроваджена на 8 пунктах пропуску і тепер розширюється ще на 21, тобто загалом охоплено 29 пунктів пропуску.

"Масштабування "єЧерги" для автобусів – це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень… Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Фото 2 — Система "єЧерга" для автобусів запрацювала на всіх діючих КПП

За його словами, після цього, на основі актуальної мережі маршрутів кожному автобусу буде запропоновано часовий проміжок для перетину кордону, щоб у підсумку на кордоні не утворювалися  черги і автобуси рухалися відповідно до графіку.

Отже, з понеділка "єЧерга" пошириться на такі пункти пропуску:

  • Ягодин – Дорогуськ
  • Устилуг – Зосин
  • Угринів – Долгобичув
  • Рава-Руська – Гребенне
  • Краківець – Корчова
  • Шегині – Медика
  • Грушів – Будомєж
  • Смільниця – Кросценко
  • Ужгород – Вишнє Нємецьке
  • Малий Березний – Убля
  • Чоп – Захонь
  • Лужанка – Берегшурань
  • Дякове – Халмеу
  • Порубне – Сірет
  • Красноїльськ – Вікову де Сус
  • Дяківці – Раковець
  • Орлівка – Ісакча
  • Могилів-Подільський – Отач
  • Мамалига – Крива
  • Маяки – Удобне – Паланка
  • Старокозаче – Тудора
  • Россошани – Брічень
  • Серпневе 1 – Басараб’яска
  • Сокиряни – Окниця
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга
  • Нові Трояни – Чадир-Лунга
  • Табаки – МирнеВиноградівка – Вулканешти
  • Рені – Джурджулешти.

Зазначається, що завдяки "єЧерзі" понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок вже успішно перетнули кордон з електронним записом.

"єЧерга" для автобусів запрацювала минулого року

Нагадаємо, що для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня минулого року. Сервіс був на україно-польському кордоні в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пукнтів пропуску, а саме "Краківець – Корчова" (Львівська область), "Шегині – Медика" (Львівська область), "Порубне – Сірет" (Чернівецька область), "Мамалига – Крива" (Чернівецька область), "Ягодин – Дорогуськ" (Волинська область) – лише регулярні рейси, "Устилуг – Зосин" (Волинська область).

За словами заступника міністра Сергія Деркача, запуск "єЧерги" для автобусів є частиною реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів.

Додамо, з 15 травня електронна черга для перетину кордону "єЧерга" запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску

Автор:
Тетяна Гойденко