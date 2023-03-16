Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" до 2024 года

Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год – до 30 июня 2024 года. Благодаря документу, украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза.

О пролонгации соглашения сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. И это далеко не предел нашего роста", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Чиновник рассказал, что Украина вместе с европейскими партнерами сейчас развивает логистическую инфраструктуру на границе.

"С начала полномасштабного вторжения открыли 2 новых пункта пропуска на границе с Румынией, а также пункт контроля на временной инфраструктуре для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей. Кроме этого, расширили пропускную способность пункта "Краковец - Корчова" и упорядочили работу пункта "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей", - сказал Кубраков.

По подсчетам Минифраструктуры, после подписания "транспортного безвиза" количество пересечений украинской границы в направлении ЕС выросло на 43%. В то время как количество перевозчиков, ехавших в сторону стран Евросоюза, увеличилось на 53%.

Напомним, 29 июня 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на перевозы в европейские государства и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

"Транспортный безвиз" также упрощает процедуру признания водительских документов. Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

16 сентября 2022 года соглашение своим указом утвердил президент Украины Владимир Зеленский. А 10 ноября документ принял Европарламент.