В Еврокомиссии думают над введением GPS-слежки за украинскими перевозчиками в Польше – СМИ

В Европейской комиссии размышляют над введением дополнительных проверок для украинских перевозчиков, въезжающих на территорию Польши, что призвано помочь транспортным компаниям из приграничных с Украиной Люблинского и Подкарпатского воеводств. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает польское издание RMF24.

Как пишет СМИ, речь идет об установке GPS-трэкеров в украинских грузовиках. Отмечается, что таким образом польская сторона могла бы следить, что делают перевозчики после пересечения границы и соответствует ли их маршрут задекларированному.

Такой сценарий предполагает, что грузовики, оснащенные приборами GPS-навигации, будут дополнительно маркироваться, отмечает RMF24. Издание пишет, что над соответствующим решением работает, в частности, подразделение Евросоюза по дорожно-транспортной политике.

Несмотря на возможность дополнительного контроля за украинским транспортом, Еврокомиссия не планирует удовлетворять требования Польши относительно восстановления разрешительного режима грузовых перевозок для Украины. Отмечается, что действующие правила либерализации транспорта будут действовать, по крайней мере, до конца июня.

Блокада на границе

Польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, начали блокировать движение украинских фур с осени 2023 года. Причиной забастовки перевозчиков называлось "чрезмерная конкуренция", возникшая после введения "транспортного безвиза", то есть отмены необходимости получать разрешения на грузовые автоперевозки между Украиной и ЕС. На данный момент соглашение продлено до конца июня 2024 года.

Украинская сторона в ноябре отказалась даже обсуждать возможность возвращения к существовавшему до июня 2022 года режиму. В свою очередь, в Еврокомиссии также поддержали сохранение действия соглашения о либерализации перевозок.

Протесты же на границе то приостанавливались, то возобновлялись, и лишь 6 января 2024 правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини". Забастовку же дальнобойщиков было договорено приостановить по соглашению с польскими властями с 17 января.

Протест продолжают фермеры

Однако протесты на границе вспыхнули с новой силой уже в феврале. Так, 9 февраля польские фермеры снова заблокировали движение через пункты пропуска "Медыка - Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

В частности, протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный. 20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

28 марта в Варшаве встретились премьер-министры Украины и Польши Денис Шмыгаль и Дональд Туск. Стороны обсудили, в частности, разблокировку общей границы. Глава польского правительства заявил, что страны близки к решению, предусматривающему прекращение блокады. По состоянию на 10 апреля продолжалась блокировка трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов", сообщал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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