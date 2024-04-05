Из-за блокады границы Украина потеряла до $400 миллионов - НБУ

Восстановление блокады на западной границе в феврале привело к значительному сокращению импорта товаров и по оценкам регулятора финансовые потери составили 350-400 млн долларов.

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Об этом сообщается в отчете НБУ.

"В феврале не произошло традиционного для этого месяца роста импорта товаров из-за возобновления блокады западных границ. По оценкам НБУ, потери импорта в феврале составили 350-400 млн долл.", - говорится в отчете.

Инфографика НБУ/скриншот из отчета

Отмечается, что больше всего снизились закупки продовольственных товаров, таких как рыба, плоды/орехи, промышленные изделия (одежда, обувь), а также – древесины.

В НБУ указывают, что в то же время произошел рост импорта нефтепродуктов, удобрений и фармацевтических препаратов, что свидетельствует как о более низкой интенсивности блокировки границ для перевозок товаров военного назначения, так и на смещение закупок в сторону других торговых маршрутов и транспортных путей.

Инфографика НБУ/скриншот из отчета

Согласно отчету, в марте 2024 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины без учета грантов продолжили расти, хотя темпы этого роста замедлились по сравнению с предыдущими периодами.

В то же время сохранялось негативное влияние блокады западных границ на поступления от ввезенных товаров, хотя их потери уменьшились, учитывая увеличение импорта в марте 2024 года.

Из-за уменьшенной пропускной способности на западной границе основной товарооборот Украины проходил через морские порты. Функционирование морского коридора обеспечивало устойчивые объемы экспорта товаров.

Добавим, что по состоянию на начало марта, через блокаду границы польскими фермерами, украинская экономика потеряла примерно 500 млн долларов (или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также обнародовал прогноз по потерям бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, по состоянию на конец февраля бюджет мог потерять до 7,7 млрд. грн.