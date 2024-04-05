Через блокаду кордону Україна втратила до $400 мільйонів - НБУ

Відновлення блокади західному кордоні у лютому призвело до значного скорочення імпорту товарів і за оцінками регулятора фінансові втрати склали 350-400 млн доларів.

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Про це повідомляється у звіті НБУ.

"У лютому не відбулося традиційного для цього місяця зростання імпорту товарів через відновлення блокади західних кордонів. За оцінками НБУ, втрати імпорту в лютому становили 350-400 млн дол", - йдеться у звіті.

Інфографіка НБУ / скріншот із звіту

Зазначається, що найбільше знизилися закупівлі продовольчих товарів, таких як риба, плоди/горіхи, промислових виробів (одягу, взуття), а також – деревини.

У НБУ вказують, що в той же час відбулося зростання імпорту нафтопродуктів, добрив та фармацевтичних препаратів, що свідчить як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для перевезень товарів військового призначення, так і на зміщення закупівель в бік інших торговельних маршрутів та транспортних шляхів.

Інфографіка НБУ / скріншот із звіту

Згідно зі звітом, у березні 2024 року доходи загального фонду державного бюджету України без урахування грантів продовжили зростати, хоча темпи цього зростання і сповільнилися порівняно з попередніми періодами.

Водночас зберігався негативний вплив блокади західних кордонів на надходження від увезених товарів, хоча їх втрати зменшилися, зважаючи на збільшення імпорту в березні 2024 року

Через зменшену пропускну здатність на західному кордоні, основний товарообіг України відбувався через морські порти. Функціонування морського коридору забезпечувало стійкі обсяги експорту товарів.

Додамо, що станом на початок березня, через блокаду кордону польськими фермерами, українська економіка втратила приблизно 500 млн доларів (або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, станом на кінець лютого бюджет міг втратити до 7,7 млрд грн.