Вперше за п'ять місяців бізнес покращив оцінки своєї діяльності

У березні бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після п’яти місяців поспіль негативних очікувань. Стримуючими чинниками залишаються посилення обстрілів критично важливих об’єктів, ризик недостатності міжнародного фінансування та блокада західного кордону.

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Про це йдеться у щомісячному опитуванні підприємств України за березень 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Так, індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, у березні 2024 року зріс до 52.0 з 47.5 у лютому,перевищивши нейтральний рівень (50 пунктів).

Зазначається, що поліпшенню настроїв респондентів усіх секторів економіки сприяли нарощення морських і залізничних перевезень, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, низькі інфляційні очікування та сезонне пожвавлення ділової активності.

Водночас стримуючими чинниками залишаються посилення обстрілів критично важливих об’єктів, ризик недостатності міжнародного фінансування та блокада західного кордону.

Яка ситуація у різних галузях економіки

Як зауважують в НБУ, підприємства торгівлі залишаються найоптимістичнішими серед інших секторів: другий місяць поспіль вони позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки нарощенню морських і залізничних перевезень, сповільненню інфляції та сталому споживчому попиту: секторальний індекс у березні зріс до 55.1 з 50.1 у лютому.

"Торговельні компанії були налаштовані на подальше збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу, а також посилили позитивні оцінки щодо збільшення запасів/залишків товарів для продажу. Респонденти прогнозували зростання вартості товарів, закуплених для продажу, та зберегли оцінки щодо зменшення торговельної маржі", - підкреслюють в НБУ.

Крім того, підприємства промисловості позитивно оцінили результати своєї діяльності на найближчу перспективу, зважаючи на сталий споживчий попит, стійку ситуацію на валютному ринку та низькі інфляційні очікування: секторальний індекс у березні становив 51.0 (у лютому – 48.3).

"Респонденти були оптимістично налаштовані щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. Оцінки щодо зменшення обсягів незавершеного виробництва впритул наблизилися до нейтрального рівня, щодо залишків готової продукції – уперше за три місяці поліпшилися до позитивного рівня. Одночасно промисловці пом’якшили негативні оцінки щодо запасів сировини та матеріалів", - зауважують у регуляторі.

Також підприємства будівництва суттєво поліпшили оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та сприятливі погодні умови: секторальний індекс становив 53.5 порівняно з 43.7 у лютому.

"Респонденти очікували на зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, а також прогнозували збільшення закупівлі послуг підрядників, незважаючи на збереження негативних оцінок щодо їх доступності та вартості", - зазначають в НБУ.

Там додають, що підприємства сфери послуг уперше з жовтня 2021 року надали оптимістичні оцінки щодо своїх економічних перспектив завдяки налагодженню логістичних ланцюгів та пожвавленню попиту: секторальний індекс становив 50.6 порівняно з 45.3 у лютому.

"На відміну від попередніх місяців респонденти очікували на зростання обсягів нових замовлень, наданих послуг, а також послуг у процесі виконання", - повідомляють в НБУ.

Бізнес прогнозує зростання цін

Як зауважують в НБУ, на тлі посилення темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, очікували на подальше здорожчання власної продукції / послуг.

"Оцінки щодо зайнятості дещо поліпшилися, але залишилися неоднорідними. Якщо керівники підприємств будівництва та торгівлі були налаштовані на незначне збільшення чисельності працівників, то респонденти промисловості та сфери послуг продовжували очікувати скорочення персоналу", - резюмують в НБУ.

Оптимізм повертається

Незважаючи на проблеми з пошуком працівників, здорожчання сировини та фізичну загрозу, український бізнес з оптимізмом дивиться у майбутнє та інвестує у свій розвиток або відновлення.

Так, 44% опитаних підприємств готові інвестувати у власний розвиток або відновлення в 2024 році. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018 - 2020 роках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com