Польські фермери можуть поновити блокаду на одному з пунктів пропуску: ситуація на кордоні

Польські фермери продовжують блокувати рух на двох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину. Завтра, 2 квітня, вони також можуть поновити блокаду ПП "Угринів - Долгобичув"

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Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, станом на ранок понеділка, 1 квітня, польські фермери блокують пункти пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Через ці КПП протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. За останній період тут фіксують нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України.

Демченко уточнив, що через "Ягодин" пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу, за минулий день таких було 70.

"Станом на ранок, на двох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок, по 250 навпроти кожного з них. Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується", – підкреслив Демченко.

Він наголосив, що 2 квітня польські фермери планують поновити блокування у напрямку пункту пропуску "Угринів - Долгобичув", де в четвер вони тимчасово припинили свої дії на період Великодніх свят. Зараз тут рух відбувається вільний в обох напрямках.

Нагадаємо, у четвер, 28 березня, у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув", що на польсько-українському кордоні, тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках.

Зауважимо, 20 березня польські протестувальники розблокували рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині". Проїзд транспортних засобів відбувається в штатному режимі.

Також польські фермери 21 березня розблокували пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".