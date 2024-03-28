Скільки українців вірять у відновлення економіки після війни і готові допомагати у цьому - опитування

Майже 70% опитаних громадян України вірять у те, що Україна здатна відновити економічний потенціал після перемоги і зможе вийти на той соціально-економічний рівень розвитку, який був до початку російської агресії. Більше половини опитаних готові долучитися до відновлення через працевлаштування.

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Про це на пресконференції в "Укрінформі" сказав безпековий аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, презентуючи результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо оцінки українцями зусиль держави з відновлення.

За його словами, в таке відродження вірять 68,3%, а скептично налаштовані 15% респондентів.

Інфографіка "Укрінформу"

Результати опитування показують, що жителі південних регіонів України найбільш песимістично налаштовані щодо можливостей країни відновити свої соціально-економічні показники: 31% з них сумніваються в успіху, у порівнянні з середнім показником у 13% серед інших регіонів.

Більшість опитаних вважає, що процес відновлення після війни буде тривалим, передбачаючи терміни від двох до п'яти років за оцінками 16,5% респондентів, п'ять до восьми років – 21%, вісім до десяти років – 18%, а понад десять років – 22%.

Щодо особистої участі у процесі відновлення, 15% готові надати фінансову підтримку або зайнятися волонтерством, а 19% розглядають можливість активного внеску. Тим часом 51% опитаних вважають себе частиною економічно активного населення, яке долучиться до відновлення через працевлаштування, а 19,5% мають намір отримати нову кваліфікацію для участі у проєктах відбудови. Однак 15% респондентів не бачать себе в ролі учасників відновлення.

Інфографіка "Укрінформу"

Молодь та люди середнього віку активніше висловлюють готовність до участі у відбудові, на відміну від респондентів старше 60 років, 43% з яких не вважають себе потенційними учасниками процесу, проти середнього показника в 6% серед молодших вікових груп.

Серед головних перешкод для швидкого відновлення опитані виокремили масштаби зруйнувань (70%), корупцію на рівні держави (58%) та місцевих органів (52%). На думку респондентів, пріоритетними напрямками відновлення є розмінування (76,5%), реконструкція житла та інфраструктури (73%), психологічна підтримка та інтеграція ветеранів (по 51%), створення нових робочих місць (50,5%).

Лідируючу роль у відновленні країни, за даними опитування, відіграватимуть уряд України (53%) та міжнародні партнери (51,5%).

Проте, більшість українців (57% опитаних) вважають, що значну частину коштів, надану на відбудову, буде втрачено через корупцію. Лише 10% учасників опитування не погоджуються з цією думкою. Зокрема, скепсис щодо використання допомоги найбільше поширений серед мешканців південних та східних областей, де 74% та 69% відповідно схильні вірити у можливе розкрадання коштів, у той час як серед інших регіонів такої думки дотримуються в середньому 49,5%.

Додамо, що 55% опитаних українців кажуть, що втомилися від війни, хоча в квітні 2023 цей показник становив 50%. Серед інших поширених емоцій респонденти назвали напруженість (43%), роздратування (32%), безсилля (31%) та розчарування (29%).

Загальнонаціональне опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології у період з 3 по 12 березня 2024 року методом face-to-face. Опитано 2001 респондента віком від 18 років. Опитування проводилося за багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору населених пунктів на перших етапах та квотним відбором респондентів на заключному етапі. Вибіркова сукупність відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com