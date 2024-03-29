Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

За сім місяців Українським морським коридором експортовано 33,8 млн тонн вантажів, що вже більше, ніж за рік роботи Зернової ініціативи, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він нагадав, що Україна відкрили коридор в серпні 2023 року, після того, як Росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності.

"Сьогодні Українським коридором пройшло 1140 суден, які експортували 33,8 мільйонів тонн вантажів до 40 країн світу. З них 23,1 мільйони тонн – продукція українських аграріїв", - підкреслив Кубраков.

За його словами, наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 150 суден, які мають експортувати майже 5 млн тонн вантажів.

"Можемо говорити, що ми вийшли майже на довоєнні обсяги експорту з портів Великої Одеси, а також запровадили значно ефективніший логістичний шлях без участі держави-агресора, продовжуючи бути гарантом продовольчої безпеки світу. Це ще одна спільна перемога держави, ЗСУ та всієї морської інфраструктурної галузі", - підсумував міністр.

Україна планує збільшити обсяги експорту морським коридором на чверть

За шість місяців роботи тимчасового морського коридору Україна відвантажила на експорт понад 22 млн тонн вантажів. З серпня ним скористалися понад 700 суден.

"Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури – мережі автомобільних доріг та залізниці – при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть", - заявляв Кубраков.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.