"Укрзалізниця" встановила черговий рекорд: у березні перевезено 16 млн тонн вантажів

АТ "Укрзалізниця" третій місяць поспіль демонструє ріст вантажоперевезень. У березні 2024 року залізницею перевезено у всіх видах сполучення рекордні від початку повномасштабного вторгнення 16 млн тонн вантажів.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що порівняно з березнем 2023 року в березні 2024 — у всіх видах сполучення "Укрзалізниця" перевезла на третину більше вантажів — 16 млн тонн. Це й на 10% більше теж рекордних показників лютого 2024, коли обсяг перевезень сягнув 14,5 млн тонн.

Ріст вантажних перевезень "Укрзалізниця" демонструє третій місяць поспіль. А березневий результат - найкращий від від початку повномасштабного вторгнення.

Серед пріоритетів УЗ — збільшення обсягів перевезень у напрямку морських портів задля максимального завантаження українського морського коридору.

Так, через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів, з них - 2,7 млн тонн зернових. Через західні прикордонні переходи — 3,4 млн тонн, включаючи 484 тисячі тонн зернових.

На експорт у березні 2024 року залізницею було перевезено 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн — зернові. Загалом на експорт перевезено 51% від усіх вантажів. Обсяг експорту збільшився порівняно з березнем 2023 року більш ніж на половину.

У внутрішньому сполученні було перевезено 7 млн тонн, що на 11% більше березня 2023 року. Імпортні перевезення зросли на 65% до березня 2023 року й становили 808,3 тис. тонн.

"Наразі третина від усіх залізничних вантажів перевалюється саме через припортові станції, що забезпечує понад 60% завантаження морських портів. В основному це вантажі, які прямують на експорт, зокрема українське зерно. У березні ми виконали фактично всі заявки вантажовідправників і продовжуємо покращувати експлуатаційні показники, які і є запорукою позитивних результатів роботи", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Додамо, загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні.

У лютому залізна та марганцева руда очолили рейтинг товарів, які експортуються залізницею. Зернові товари посіли друге місце, а чорні метали – третє.

Також протягом минулого року "Укрзалізниця" збільшила обсяг контейнерних перевезень на 12%, до 102 тис. контейнерів, а обсяг перевезень у двадцятифутовому еквіваленті вийшов на рівень 2022 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com