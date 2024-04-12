У Єврокомісії думають над запровадженням GPS-стеження за українськими перевізниками у Польщі – ЗМІ

У Європейській комісії розмірковують над запровадженням додаткових перевірок для українських перевізників, які в’їжджають на територію Польщі, що покликано допомогти транспортним компаніям з прикордонних з Україною Люблінського й Підкарпатського воєводств. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє польське видання RMF24.

Як з’ясував журналіст видання, йдеться про встановлення GPS-трекерів в українських вантажівках. Зазначається, що таким чином польська сторона могла б стежити, що роблять перевізники після перетину кордону й чи відповідає їхній маршрут задекларованому.

Такий сценарій передбачає, що вантажівки, оснащені приладами GPS-навігації, будуть додатково маркуватися, зазначає RMF24. Видання пише, що над відповідним рішенням працює, зокрема, підрозділ Європейського союзу з питань дорожньо-транспортної політики.

Попри ймовірність додаткового контролю за українським транспортом, Єврокомісія не планує задовольняти вимоги Польщі щодо відновлення дозвільного режиму вантажних перевезень для України. Зазначається, що чинні правила лібералізації транспорту діятимуть принаймні до кінця червня.

Блокада на кордоні

Польські перевізники, до яких згодом доєдналися фермери, почали блокувати рух українських фур з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають “надмірну конкуренцію”, що виникла після запровадження “транспортного безвізу”, тобто скасування необхідності отримувати дозволи для вантажних автоперевезень між Україною та ЄС. Наразі угоду продовжено до кінця червня 2024 року.

Українська сторона у листопаді відмовилася навіть обговорювати можливість повернення до режиму, що існував до червня 2022 року. В свою чергу, в Єврокомісії теж підтримали збереження дії угоди про лібералізацію перевезень.

Протести ж на кордоні то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті “Медика – Шегині”. В свою чергу, страйк далекобійників було призупинили за домовленістю з польською владою з 17 січня.

Фермери продовжили протест

Однак протести на кордоні спалахнули з новою силою вже у лютому. 9 лютого польські фермери знову заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Зокрема, протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний. 20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

28 березня у Варшаві зустрілися прем’єр-міністри України і Польщі Денис Шмигаль і Дональд Туск. Сторони обговорили, зокрема, розблокування спільного кордону. Голова польського уряду заявив, що держави близькі до рішення, яке передбачає припинення блокади. Станом на 10 квітня тривало блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів", повідомляв речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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