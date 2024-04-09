Як блокування польського кордону вплинуло на вартість продуктів харчування

На ціни на внутрішньому українському ринку блокування кордону з боку Польщі радикально не вплинуло. Полиці українських магазинів не порожні, а дорожчають тільки ті товари, які пов’язані з імпортом – риба, морепродукти, хамон.

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Про це в ефірі Українського радіо сказав перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.

На його думку, на внутрішньому ринку радикально блокування польськими протестувальниками кордону на ціни не вплинули.

"На превелике щастя, аграрною продукцією ми можемо себе забезпечити практично на 100%. Як кажуть працівники торгових мереж, борщовий набір Україна виробляє сама собі. У нас є все для того, щоб зварити борщ. Хліб, молоко, м'ясо, крупи – все це Україна виробляє сама", - підкреслив Непран.

За його словами, здорожчала переважно імпортна продукція: морепродукти із північної Європи, лосось та сьомга, брендовий алкоголь. Зараз товари йдуть переважно через Румунію та Молдову, через цей об’їзд вони здорожчали на 8-10%.

"Йдеться про продукти харчування, які завозилися через Польщу. Тому звичайно, українсько-польський кордон для нас важливий. Це стосується насамперед товарів із Західної Європи. Через Румунію в основному йдуть товари із Туреччини, Болгарії, Греції", - зауважив експерт.

Також у кондитерів були проблеми з перебоями у поставках какао-бобів, що негативно впливало на ритмічність їхньої роботи.

"З іншого боку, я минулого тижня дізнався, що наші виробники шоколаду зайняли третє місце в Європі по експорту. При чому, після таких титанів, які декілька століть виробляють шоколад – Швейцарії та Бельгії. Їхній шоколад вважається найкращим у світі. Наші виробники курятини однієї з фірм займають 1% європейського ринку цієї продукції. Багато це чи мало? Це 300 мільйонів євро на рік. Тобто ці процеси постійно змінюються, але критичного нічого немає. Полиці наших магазинів не порожні", - переконаний Непран.

Зауважимо, відновлення блокади кордону у лютому призвело до значного скорочення імпорту товарів і за оцінками НБУ фінансові втрати склали 350-400 млн доларів.

Додамо, що станом на початок березня, через блокаду кордону польськими фермерами, українська економіка втратила приблизно 500 млн доларів (або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, станом на кінець лютого бюджет міг втратити до 7,7 млрд грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com