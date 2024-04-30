Кабмін удосконалив фінансову підтримку українського бізнесу: що зміниться

30 квітня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №723 “Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі”, удосконаливши таким чином фінансову підтримку українського бізнесу. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Чиновник зауважив, що зміни актуалізують порядок надання державних гарантій на портфельній основі, порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі в розрізі відповідних кредитних портфелів з оновленням строку їх надання.

У свою чергу у Міністерстві фінансів уточнили, що термін дії державних гарантій буде продовжено:

до 10 років для кредитів, які залучаються з ціллю відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії;

до 5 років для всіх інших категорій кредитів, що збільшує строк дії договорів для сільгоспвиробників за попередньо наданими гарантіями.

Також з моменту ухвалення змін до постанови з’являється можливість отримання кредитів під державні гарантії суб’єктами підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України.

У пресслужбі Мінфіну зазначили, що нововведення допоможуть підтримати суб’єктів господарювання мікро-, малого та/або середнього підприємництва – резидентів України у складних умовах воєнного стану. А також сприятимуть стабілізації економічного стану та підтримці національного виробництва на шляху до сталого відновлення.

Програма держгарантій

Нагадаємо, що у вересні 2020 року в Україні набув чинності закон, що передбачає надання державних гарантій за кредитами приватного бізнесу. Згідно з ухваленим тоді документом, надання таких гарантій оформлюється у вигляді договору між Міністерством фінансів та банком-кредитором.

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів України оголосив про запуск нової програми для бізнесу: портфельних гарантій від держави за кредитами для малого та середнього бізнесу. Пропонувалося, щоб держава гарантувала до 80% тіла кредиту, який підприємець бере в банку.

Уже наприкінці року, у грудні 2020 року банкам спростили доступ до відбору для отримання часткового гарантування державою зобов'язань щодо портфелю кредитів малого та середнього бізнесу. Урядовці мали на меті збільшення кола потенційних кредиторів та сприяння здорової конкуренції між ними.

Бізнес охоче бере кредити під держгарантії

Зауважимо, що з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 мільярда гривень. За даними Мінфіну, станом на 1 квітня 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 мільярда гривень.

При цьому у березні 2024 року укладено 1 037 кредитних договорів на суму понад 3,9 мільярда гривень із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 2,1 мільярда гривень. Для порівняння, у березні 2022 року було укладено 328 кредитних договорів - лише на суму 941 мільйон гривень (вчетверо менше).

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