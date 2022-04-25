По держгарантіям бізнесу видано кредитів на суму понад 11 млрд грн — Мінфін

З початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року в рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні видано 5 тисяч 491 кредит на суму майже 11,12 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України. За даними Мінфіну, станом на 1 квітня поточного року, шістнадцять банків-кредиторів обслуговують 5 тисяч 393 кредити на суму 10,769 млрд грн.

У той же час зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, склали 4,976 млрд грн, що становить близько 38% від загального ліміту наданих гарантій (13,189 млрд грн).

При цьому у березні поточного року укладено 328 кредитних договорів на суму 0,941 млрд грн з часткою зобов'язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 0,743 млрд грн.

За кількістю кредитів, які на сьогоднішній день обслуговуються на портфельній основі, лідирує ПриватБанк – 3 653 кредити на загальну суму 2,978 млрд грн, що становить 64% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк – на нього припадає 1 тисяча 74 кредити на загальну суму 2,831 млрд грн (відповідно, 37% від ліміту).

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну попит на кредитування серед українських підприємців справді суттєво зріс.

Джерело фото: ua. depositphotos. com