Путін перейшов Рубікон, дефолт РФ неминучий - Bloomberg

Казначейство Російської Федерації припинило виплати доларових боргів з рахунків Росії в американських банках, через що перший з 1917 року зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим, повідомляє Bloomberg.

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За інформацією агентства, після того, як спробу оплати у валюті було заблоковано, Росія порушила умови двох облігацій, коли виплатила інвесторам рублі замість доларів.

Як зазначає Bloomberg, це ще на крок наблизило перший з 1917 дефолт в РФ. Ризики дефолту в РФ з'явилися після вторгнення Росії в Україну 24 лютого та введення санкцій проти російських банків, компаній та олігархів.

Крім того, заморожування золотовалютних резервів центрального банку відключило Росію від світової фінансової системи.

Згідно з останнім дослідженням компанії ICE Data Services, дані про страхове покриття боргу дають майже 90% ймовірність дефолту протягом поточного року.

Останній дефолт у РФ був у 1998 році, проте тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат за зовнішнім був після революції 1917 року.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, це дефолт", - заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмайєр.

За словами аналітика Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидкого поновлення економічного становища РФ вже не буде через кількість введених санкцій.

Крім цього, як наголосив експерт, ніхто не захоче в Росії вести свій бізнес.

"Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон. Росія буде в стані дефолту протягом, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для Росії та росіян", – наголосив Еш.

Як повідомлялося раніше, уряд США ухвалило рішення заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями у доларах із рахунків американських фінансових установ 5 квітня.

Таке рішення ухвалили, щоб змусити РФ обирати між дефолтом та скороченням фінансування війни. Адже Росія має долари на рахунках, які вона може використати, але країна спрямовує їх на фінансування війни проти України.

Раніше рейтингове агентство Fitch знизило Кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Це означає, що країна опинилася у переддефолтному стані.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав два закони, які передбачають запровадження додаткових санкцій щодо Росії та Білорусі.

Байден підписав "Закон про припинення імпорту російської нафти", який забороняє імпорт енергетичних продуктів з Російської Федерації, та "Закон про зупинення нормальних торгових відносин з Росією та Білоруссю", спрямований на подальше посилення торгових та правозахисних санкцій.

Обидва законопроекти розроблені у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України. Раніше вони були схвалені американським Конгресом та Сенатом.

Місяць тому Байден уже розпорядився заборонити весь імпорт російської нафти та газу до США.

Напередодні США запровадили низку нових антиросійських санкцій, зокрема проти Ощадбанку, Альфа-Банку та його дочірніх структур. Також американським громадянам тепер заборонено інвестувати в Росію, а самій РФ заборонили виплачувати держборг через рахунки в американських банках.

Крім того, американська влада ввела санкції проти членів Ради безпеки Росії, включаючи Дмитра Медведєва та Сергія Собяніна, а також дочок президента Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова.