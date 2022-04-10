Путин перешел Рубикон, дефолт РФ неизбежен – Bloomberg

Казначейство Российской Федерации прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках, из-за чего первый с 1917 года внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным, сообщает Bloomberg.

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По информации агентства, после того как попытка оплаты в валюте была заблокирована, Россия нарушила условия двух облигаций, когда выплатила инвесторам рубли вместо долларов.

Как отмечает Bloomberg, это еще на шаг приблизило первый с 1917 года дефолт в РФ. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину 24 февраля и ввода санкций против российских банков, компаний и олигархов.

Кроме этого, замораживание золотовалютных резервов центрального банка отключило Россию от мировой финансовой системы.

Согласно последнему исследованию компании ICE Data Services, данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение текущего года.

Последний дефолт в РФ был в 1998 году, однако тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему был после революции в 1917 году.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

По словам аналитика Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за количества введенных санкций.

Кроме этого, как подчеркнул эксперт, никто не захочет в России вести свой бизнес.

"Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие затраты на заимствование даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян", – подчеркнул Эш.

Как сообщалось ранее, правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений 5 апреля.

Такое решение приняли, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны. Ведь у России есть доллары на счетах, которые она может использовать, но страна направляет их на финансирование войны против Украины.

Ранее рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России с "В" до "С". Это означает, что страна оказалась в преддефолтном состоянии.

Напомним, президент США Джо Байден подписал два закона, которые предусматривают введение дополнительных санкций в отношении России и Беларуси.

Байден подписал "Закон о прекращении импорта российской нефти", который запрещает импорт энергетических продуктов из Российской Федерации, и "Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью", направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

Оба законопроекта разработаны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Ранее они были одобрены американским Конгрессом и Сенатом.

Месяц назад Байден уже распорядился запретить весь импорт российской нефти и газа в США.

Накануне США ввели ряд новых антироссийских санкций, в частности против Сбербанка, Альфа-Банка и его дочерних структур. Также американским гражданам теперь запрещено инвестировать в Россию, а самой РФ запретили производить выплаты по госдолгу через счета в американских банках.

Кроме того, американские власти ввели санкции против членов Совета безопасности России, включая Дмитрия Медведева и Сергея Собянина, а также дочерей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.