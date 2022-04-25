По госгарантиям бизнесу выдано кредитов более чем на 11 млрд грн — Минфин

С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года в рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине выдано 5 тысяч 491 кредит на сумму почти 11,12 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. По данным Минфина, по состоянию на 1 апреля текущего года шестнадцать банков-кредиторов обслуживают 5 тысяч 393 кредита на сумму 10,769 млрд грн.

В то же время обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 4,976 млрд грн, что составляет около 38% от общего лимита предоставленных гарантий (13,189 млрд грн).

При этом в марте текущего года заключено 328 кредитных договора на сумму 0,941 млрд грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 0,743 млрд грн.

По количеству кредитов, которые на сегодняшний день обслуживаются на портфельной основе, лидирует ПриватБанк – 3653 кредита на общую сумму 2,978 млрд грн, что составляет 64% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк – на него приходится 1 тысяча 74 кредита на общую сумму 2,831 млрд грн (соответственно, 37% от лимита).

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину спрос на кредитование среди украинских предпринимателей действительно существенно вырос.

Источник фото: ua.depositphotos.com