Уряд дозволив поки не віддавати кредити деяким фермерським господарствам: кому та як довго

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам. Зокрема, уряд дозволив відстрочення повернення держкредитів фермерськими господарствами, які залишилися на ТОТ або прифронтових територіях.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції, зазначивши, що йдеться про фермерські господарства, які станом на 24 лютого 2022 року були розташовані на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Росією.

Зазначається, що деякі з вищезазначених фермерських господарств отримали кредити через Укрдержфонд ще до 2022 року. Утім, через воєнні дії декотрі з них не в змозі повністю виконати свої зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

Тож, ухваленими урядом змінами передбачено можливість відстрочення повернення кредитів до 31 грудня 2025 року. Урядовці сподіваються, що такі зміни дозволять сформувати довгострокову державну політику підтримки аграріїв, створивши рівні умови для всіх фермерських господарств.

Крім того, заявки від фермерів для отримання фінансової підтримки тепер прийматимуть онлайн, через Державний аграрний реєстр.

Нагадаємо, що 12 серпня 2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства за технічної допомоги Європейського союзу запустило автоматизовану електронну систему "Державний аграрний реєстр", відкриту для реєстрації усіх українських аграріїв.

Система призначена для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.

Як отримати субсидію на землю

Нагадаємо також, що з травня у Державному аграрному реєстрі стартує подача заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Заявки прийматимуть до 30 червня 2024 року.

Після опрацювання заявок малі фермерські господарства площею до 120 гектарів, розташовані на деокупованих територіях або в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на 1 гектар.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти будуть спрямовані на те, щоб допомогти аграріям провести посівну кампанію та забезпечити збір урожаю.

Крім того, подавши заявку до Державного аграрного реєстру, фермери Миколаївської області зможуть скористатися програмою допомоги у розмінуванні і відновлення сільськогосподарської діяльності на землях площею від 3 до 300 гектарів, пошкоджених від лютого 2022 року.

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