У травні стартує прийом заявок на отримання субсидій на землю: хто може подати та як

З 1-го травня у Державному аграрному реєстрі розпочнеться подача заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії. Про це повідомляє Мінагрополітики України.

Зазначається, що заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня 2024 року. Реєструються вони відповідно до вимог статті 42 Закону України “Про адміністративну процедуру”.

Після опрацювання заявок малі фермерські господарства площею до 120 гектарів, розташовані на деокупованих територіях або в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на 1 гектар.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти будуть спрямовані на те, щоб допомогти аграріям провести посівну кампанію та забезпечити збір урожаю.

У повідомленні Мінагрополітики йдеться, що допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Райони визначено згідно з наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309.

Уряд розширив напрями підтримки для фермерських господарств

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

бюджетна субсидія на 1 гектар аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3100 гривень до 4000 грн на 1 гектар;

окрема бюджетна субсидія на 1 гектар для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки - 8000 грн на 1 гектар;

спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7000 гривень на одну голову;

спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки - 2000 гривень на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Цього року Уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв, які вже третій рік поспіль працюють в умовах війни і попри складнощі продовжують підтримувати національну і світову продовольчу безпеку. Тож, за словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, загалом у 2024 році діють такі програми:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 гектарів, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом. Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 мільйонів або 10 мільйонів гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 мільйонів гривень.

Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – аграрії можуть отримати 25% вартості сільгосптехніки 44 українських виробників.

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