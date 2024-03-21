Фермери Миколаївщини отримають допомогу у розмінуванні від міжнародних організацій

Фермери Миколаївської області матимуть змогу скористатися програмою допомоги у розмінуванні і відновлення сільськогосподарської діяльності на землях площею від 3 до 300 гектарів, пошкоджених від лютого 2022 року.

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Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Допомога надається за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) у співпраці з Мінагрополітики.

Зазначається, що малі фермери Миколаївського та Баштанського районів можуть подати заявки на участь у програмі до 21 квітня 2024 року через Державний аграрний реєстр (ДАР), надавши кадастрові дані про орні землі, які потребують очищення. Ці заявки допоможуть оцінити потреби фермерів у розмінуванні та відновленні сільськогосподарських земель та виробництві.

Крім того, їм доведеться відповісти на питання про оцінку своїх потреб, щоб ФАО могла розробити відповідну підтримку. Перевага надаватиметься фермерам, які відповідають таким критеріям:

Великий відсоток земель, які не обробляються через артилерійські обстріли.

Кількість працівників господарства до та після лютого 2022 року.

Великий відсоток пошкодженої поверхні через обстріли.

Великий відсоток зон забруднення.

Ґрунти, які належать до земель загальнодержавного значення.

Зв'язок ділянок з водозбірним басейном.

Обраним фермерам буде надано підтримку у розмінуванні, де це можливо, а також виробничу допомогу. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок учасникам програми повідомлять про подальші кроки щодо отримання допомоги.

Додамо, 12 березня, Кабінет міністрів України схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Ініціатива спрямована на підтримку фермерів, які наймають державні та приватні компанії для очищення земель від мін, з подальшою компенсацією з державного бюджету.

Кабмін планує спростити систему сертифікації операторів з розмінування

В Україні почали готуватися до третьої посівної кампанії в умовах війни і щоб пришвидшити гуманітарне розмінування територій уряд анонсував нову постанову, яка має на меті впровадження спрощеної процедури сертифікації для організацій, що займаються розмінуванням на території країни.

Також Кабінет міністрів України підтримав запропонований Мінекономіки експериментальний проєкт з обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування та пов’язаних з ними компонентів і обладнання.

Додамо, що протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Джерело фото: ua.depositphotos.com