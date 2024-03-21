Фермеры Николаевской области получат помощь в разминировании от международных организаций

Фермеры Николаевской области смогут воспользоваться программой помощи в разминировании и возобновлении сельскохозяйственной деятельности на землях площадью от 3 до 300 гектаров, поврежденных с февраля 2022 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Помощь оказывается при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) в сотрудничестве с Минагрополитики.

Отмечается, что малые фермеры Николаевского и Баштанского районов могут подать заявки на участие в программе до 21 апреля 2024 года через Государственный аграрный реестр (ДАР), предоставив кадастровые данные об пахотных землях, нуждающихся в очистке. Эти заявки помогут оценить потребности фермеров в разминировании и восстановлении сельскохозяйственных земель и производстве.

Кроме того, им придется ответить на вопрос об оценке своих потребностей, чтобы ФАО могла разработать соответствующую поддержку. Предпочтение будет отдаваться фермерам, отвечающим следующим критериям:

Большой процент земель, которые не возделываются из-за артиллерийских обстрелов.

Количество работников хозяйства до и после февраля 2022 года.

Большой процент поврежденной поверхности из-за обстрелов.

Большой процент зон загрязнения.

Почвы, относящиеся к землям общегосударственного значения.

Связь участков с водосборным бассейном.

Выбранным фермерам будет оказана поддержка в разминировании, где это возможно, а также производственная помощь. После обработки и анализа всех полученных заявок участникам программы сообщат о дальнейших шагах по получению помощи.

Добавим, 12 марта Кабинет министров Украины одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Инициатива направлена на поддержку фермеров, нанимающих государственные и частные компании для очистки земель от мин, с последующей компенсацией из государственного бюджета.

Кабмин планирует упростить систему сертификации операторов по разминированию

В Украине начали готовиться к третьей посевной кампании в условиях войны и чтобы ускорить гуманитарное разминирование территорий правительство анонсировало новое постановление, направленное на внедрение упрощенной процедуры сертификации для организаций, занимающихся разминированием на территории страны.

Также Кабинет министров Украины поддержал предложенный Минэкономики экспериментальный проект по обязательной сертификации механизированных средств разминирования и связанных с ними компонентов и оборудования

Добавим, что в течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

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