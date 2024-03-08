Правительство вводит обязательную сертификацию механизированных средств разминирования

Кабинет министров Украины поддержал предложенный Минэкономики экспериментальный проект по обязательной сертификации механизированных средств разминирования и связанных с ними компонентов и оборудования.

Соответствующее решение было принято на заседании 8 марта 2024 года, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Фактически на наших глазах в Украине формируется кластер производства техники и оборудования для разминирования. Направление развивается очень динамично и мощно. Отечественные изобретатели и производители берут на вооружение и совершенствуют все лучшие наработки, которые есть в мире. А также предлагают не уступающие собственные разработки, а иногда превосходят иностранные аналоги", - рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Она сообщила, что предложенный порядок сертификации включает четко выписанные стандарты, а также прозрачную и понятную процедуру.

"Четкие требования к продукции будут ориентиром для наших производителей. Ключевым для нас есть вопрос безопасности тех, кто будет работать с техникой и оборудованием. Второе - это живучесть и эффективность машин. И, бесспорно, мы смотрим в будущее: убеждена, что украинские разработки будут иметь спрос во всем мире. Поэтому важно, чтобы производство уже сегодня базировалось на международных стандартах", - подытожила глава Минэкономики.

Согласно решению сертификация продукции будет осуществляться Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники Минобороны. Сертификации будут подлежать механизированные средства отечественного производства или иностранные, поставляемые в Украину, в том числе международными партнерами, как техническая или гуманитарная помощь. Институт будет вести перечень выданных сертификатов и проводить периодический технический надзор за сертифицированной продукцией.

При этом, как сообщили в Минэкономики, если продукция зарубежного производства имеет сертификат страны-производителя, подтверждающий соответствие требованиям, утвержденным Порядком, такой сертификат признается Институтом. И только при наличии несоответствий украинским требованиям, иностранная техника должна пройти украинскую сертификацию по процедуре. Важно также, что эксплуатация техники и оборудования, введенных в обращение до вступления в силу Порядка сертификации, не может быть запрещена или ограничена.

По словам замминистра экономики Игоря Безкаравайного, при разработке требований был учтен весь мировой и украинский опыт и практики. Порядок сертификации содержит требования ко всем имеющимся типам механизированных средств, используемым в сфере противоминной деятельности. В частности, к:

механизированным средствам (легким, средним и тяжелым) гуманитарного разминирования;

механизированным средствам боевого разминирования;

оборудованию для тралления механизированных средств;

механизированным средствам гуманитарного или боевого разминирования с дистанционным управлением;

механизированным средствам подготовки почвы к разминированию;

оборудованию для обнаружения взрывоопасных предметов и т.д.

Требования включают как параметры безопасности, так и эффективность.

"Например, шасси легких механизированных средств гуманитарного разминирования должны быть защищены от взрыва взрывчатки массой не менее 0,57 кг в тротиловом эквиваленте, средние – не менее 6 кг, тяжелые – не менее 8 кг. При этом оператор любого из этих средств должен быть гарантированно защищен от последствий взрыва взрывчатки массой не менее 6 кг в тротиловом эквиваленте", - пояснил Безкаравайный.

Также он отметил, что это отвечает украинским и международным стандартам – оборудование для тралления должно выдержать не менее пяти взрывов и сохранять при этом возможность выполнять задачи.

Отдельные требования есть к машинам для подготовки почвы – они касаются способности техники удалять растительность, обрабатывать, в том числе тяжелые почвы.

Напомним, в Украине планируется внедрить новую стандартизированную систему для сертификации организаций, занимающихся деятельностью по разминированию. Этот экспериментальный проект будет длиться два года, его цель - упростить и унифицировать процесс получения сертификатов для всех операторов противоминной деятельности (ПМД).

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в декабре 2023 года количество сертифицированных организаций, занимающихся разминированием в Украине, составило 26, а в начале февраля цифра выросла до 29. Еще 48 организаций находятся на стадии получения сертификации.

Разминирование в Украине

Украина рассчитывает вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября 2023 года по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также минное загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 года обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в первоочередном обследовании, очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

Фото: ua.depositphotos.com