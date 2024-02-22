Не уступает западным аналогам: представлена еще одна отечественная машина для разминирования

В Украине представлена третья модель отечественной машины для разминирования. Она создана украинской компанией Efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что презентация разработки состоялась 21 февраля 2024на одном из испытательных полигонов.

Новая машина для разминирования по своим характеристикам не уступает лучшим западным аналогам. Украинская машина создана на основе шасси трактора Т-156 и способна очищать в час 5 тысяч квадратных метров земли.

Приблизительно столько же очищает хорватский DOK-ING MV-10. Отечественная разработка продемонстрировала также очень высокую плотность обработки земли – расстояние между полосами, обработанными рабочим механизмом машины, составит всего 2 сантиметра.

Как рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, еще предстоит сертификация машины и запуск серийного производства.

"Техника разрабатывалась компанией Еfarm pro совместно с производителями, поэтому мощности для изготовления и, в случае необходимости, ремонта машин дополнительно искать не нужно. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет", - отметил Безкаравайный.

"Чрезвычайно приятно, что разработчиком новой отечественной машины для разминирования стала компания, являющаяся резидентом буткемпа по инновациям в сфере резиноминирования, который Министерство экономики организовало совместно с Киевской школой экономики. Это значит, что наши усилия достигают цели", - отметила первый вице-премьер -министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, Акселерационная программа для украинских предпринимателей, имеющих инновационные решения в сфере гуманитарного разминирования, продолжается. Разработчики, желающие принять участие в буткемпе, могут подать заявку на странице программы.

Заметим, первые две машины для подготовки почвы к разминированию разработаны и изготовлены харьковскими производителями и приобретены на нужды саперов, уже работают в полях.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в первоочередном обследовании, очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.