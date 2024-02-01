Кабмін планує спростити систему сертифікації операторів з розмінування

В Україні почали готуватися до третьої посівної кампанії в умовах війни і щоб пришвидшити гуманітарне розмінування територій уряд анонсував нову постанову, яка має на меті впровадження спрощеної процедури сертифікації для організацій, що займаються розмінуванням на території країни.

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Про повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Готуємо і проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів. А також працюємо над цифровізацією цього процесу", - сказав він і додав, що стратегія гуманітарного розмінування буде представлена на засіданні Національного органу з протимінної діяльності та пізніше розглянута на засіданні РНБО.

Очільник уряду зазначив, що в держбюджеті на цей рік вперше виділено 3 мільярди гривень на програми гуманітарного розмінування. При цьому, Мінекономіки разом з іншими відомствами отримали завдання затвердити план розмінування та розробити постанову для регулювання компенсацій сільськогосподарським виробникам за проведення цих робіт.

Прем'єр також підкреслив необхідність забезпечення доступу до послуг з розмінування для всіх сільгоспвиробників, з особливою увагою до потреб малих фермерів. Він зазначив, що Мінекономіки має працювати над цим спільно з міжнародними партнерами.

Як просувається гуманітарне розмінування

Протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Станом на 15 грудня 2023 року, було обстежено 268,6 тисяч гектарів сільгосппризначених земель з загальної кількості у 470 тисяч гектарів, запланованих для першочергового обстеження та розмінування.

А вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Згідно із зміненим планом, пріоритетне повернення земель у господарську експлуатацію передбачено для 8 регіонів.

Україна разом з міжнародними партнерами активно працює над посиленням потужностей операторів та стратегічним плануванням дій всіх відповідних сторін у сфері протимінної діяльності, щоб протягом наступних 10-х років повернути до безпечного використання до 80% територій країни, які наразі вважаються потенційно забрудненими.