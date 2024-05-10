Криголам "Ноосфера" завершив свій третій антарктичний сезон: які дослідження проведено (ФОТО)

Українське науково-дослідницьке судно “Ноосфера” завершило свій третій антарктичний сезон. Пізно ввечері 8 травня криголам пришвартувався в порту Кейптауна (ПАР), повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що флагман українського науково-дослідного флоту “Ноосфера” вирушив до Антарктики для виконання нової місії ще 17 листопада 2023 року, таким чином третій антарктичний сезон став найдовшим сезоном із найбільшою науковою програмою.

6 грудня торік криголам прибув до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція “Арцтовський”. Судно доправило вантажі та учасників експедицій, зокрема загін технічних фахівців для модернізації української антарктичної станції “Академік Вернадський” (острів Галіндез). Відтак прибуло у порт Пунта-Аренас (Чилі). Капітаном цього рейсу був Олександр Гришко.

Знову до Антарктики “Ноосфера” вирушила 15 березня 2024 року. На борту криголама була команда річної 29-ї Української антарктичної експедиції, вантажі для її зимівлі, а також науковці сезонної експедиції з України та інших країн. Капітаном цього рейсу став Павло Панасюк.

Саме дорогою до станції “Академік Вернадський”, безпосередньо в районі станції та на шляху назад з борту “Ноосфери” було виконано низку досліджень, зокрема:

відібрано зразки донних осадів для продовження вивчення геологічної історії Землі, насамперед зміни клімату;

вперше відібрано зразки морської фауни з дна Південного океану (у співпраці з польськими колегами);

зібрано унікальний матеріал для дослідження акустичної комунікації рідкісних китів – південних плавунів;

відібрано зразки крилю та фітопланктону для важливого міжнародного дослідження щодо розповсюдження силіконів в Антарктиці;

відібрано цікаві з точки зору порівняльного дослідження проби ізольованих популяцій прісноводних безхребетних та судинних рослин, а також гірських порід з островів Десепшен та Крістін, бухти Артура.

Назад до Чилі учасників річної 28-ї УАЕ та сезонної експедиції “Ноосфера” доправила 13 квітня. У цьому переході криголаму довелося долати сильний шторм у протоці Дрейка з висотою хвиль до 10 м та швидкістю вітру до 35 м/с.

Відтак судно вчергове вирушило до Антарктики – до острова Кінг-Джордж для ротації полярників на польській станції “Арцтовський”. Звідти “Ноосфера” взяла курс на Кейптаун, куди успішно дісталася 8 травня.

Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр Фото: Національний антарктичний науковий центр

Судно залишатиметься у порту Кейптауна до наступного антарктичного сезону. Повернення “Ноосфери” в Україну планується після завершення повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у повідомленні дослідників.

Судно залишатиметься у порту Кейптауна до наступного антарктичного сезону. Повернення “Ноосфери” в Україну планується після завершення повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у повідомленні дослідників.

Другий антарктичний сезон “Ноосфери”

Нагадаємо, що другий антарктичний сезон українського науково-дослідного криголама "Ноосфера" завершився 29 квітня 2023 року: судно прибуло з Антарктики до Кейптауна (ПАР).

Другий сезон "Ноосфери" розпочався 25 грудня 2022 року, тривав чотири місяці і складався з двох частин. У грудні 2022 року судно вирушило з Кейптауна до Антарктики, доставивши до станції "Арцтовський" команду польських полярників, а до станції "Академік Вернадський" – загін українських технічних фахівців. Також на обидві бази доправили вантажі.

Наприкінці березня судно знову вийшло до Антарктики з 28-ю українською антарктичною експедицією на борту та вантажами, необхідними для зимівлі нової команди. Забезпечивши ротацію річних експедицій на станції "Академік Вернадський", яка відбулася 7 квітня, та забравши польських полярників зі станції "Арцтовський", криголам вирушив до Кейптауна.

Зрештою, від крижаного континенту на "велику землю" криголам доправив три експедиції, серед яких зимувальний загін 27-ї української експедиції, учасники та учасниці якої протягом року працювали на єдиній українській антарктичної станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез. Це науковці за напрямами геофізика, біологія, метеорологія, а також їхня команда життєзабезпечення.

Температурні рекорди в Антарктиці

Нагадаємо, 3 липня 2023 року на українській науковій станції "Академік Вернадський" зафіксували новий рекорд: температура повітря сягнула +8,7°С, що стало максимальною температурою липня за всі роки спостережень.

Попереднє найвище значення було +5,6°С i фіксувалося ще у липні 1965 року, тобто коли станція належала Великій Британії.

Зазначимо також, що у листопаді 2022 року на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу тоді сягнув позначки 3 метри 45 см, що майже на півметра більше, ніж максимум у 2021 році.