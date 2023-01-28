Український криголам "Ноосфера" прибув на станцію "Академік Вернадський"

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" 27 січня дістався антарктичної станції "Академік Вернадський" та став на якір неподалік острова Галіндез. Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

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Разом з командую українських технічних фахівців "Ноосфера" доправила до станції необхідні вантажі.

"У найближчі кілька місяців вони мають провести невідкладні роботи з модернізації "Вернадського", потрібні для успішної зимівлі наступної, 28-ї УАЕ. Зокрема, йдеться про заміну системи опалення та роботи з заземлення дизельної і головної будівлі станції", – додали в пресслужбі.

Після розвантаження судно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас для майбутнього забезпечення перезмінки річних експедицій на "Вернадському".

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року Україна відправила вперше за 20 років флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" у свій перший рейс до Антарктиди. Це судно держава придбала на прохання українських вчених.

Тоді флагман успішно забезпечив ротацію зимівників на українській станції "Академік Вернадський", перезмінку полярників на польській станції "Арцтовський" та проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану.

У грудні криголам "Ноосфера" вирушив з Кейптауна (ПАР) в Антарктику, розпочавши свій другий антарктичний сезон.