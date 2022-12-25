Український криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон

Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" вирушив з Кейптауна (ПАР) в Антарктику, розпочавши свій другий антарктичний сезон.

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Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Експедицію проводять українські та польські науковці. Спочатку "Ноосфера" вирушить до польської антарктичної станції "Арцтовський", яка знаходиться на острові Кінг Джордж.

Після цього криголам доставить до кінця січня вантажі та українську команду технічних спеціалістів на українську станцію "Академік Вернадський".

"Ці фахівці попри всі складнощі мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції. Цього сезону в планах заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції, а також низка інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї УАЕ", — розповіли науковці.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року Україна відправила вперше за 20 років флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" у свій перший рейс до Антарктиди. Це судно держава придбала на прохання українських вчених.

Тоді флагман успішно забезпечив ротацію зимівників на українській станції "Академік Вернадський", перезмінку полярників на польській станції "Арцтовський" та проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану.