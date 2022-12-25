Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Наука
Дата публікації

Український криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон

Український криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон
Нинішня експедиція фінансована переважно Польською антарктичною програмою. Фото: пресслужба Національного антарктичного наукового центру

Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" вирушив з Кейптауна (ПАР) в Антарктику, розпочавши свій другий антарктичний сезон.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Фото 2 — Український криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон
Фото 3 — Український криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон
Фото 4 — Український криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон
Фото 5 — Український криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон

Експедицію проводять українські та польські науковці. Спочатку "Ноосфера" вирушить до польської антарктичної станції "Арцтовський", яка знаходиться на острові Кінг Джордж.

Після цього криголам доставить до кінця січня вантажі та українську команду технічних спеціалістів на українську станцію "Академік Вернадський".

"Ці фахівці попри всі складнощі мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції. Цього сезону в планах заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції, а також низка інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї УАЕ", — розповіли науковці.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року Україна відправила вперше за 20 років флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" у свій перший рейс до Антарктиди. Це судно держава придбала на прохання українських вчених.

Тоді флагман успішно забезпечив ротацію зимівників на українській станції "Академік Вернадський", перезмінку полярників на польській станції "Арцтовський" та проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану.

Автор:
Віта Молодан