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Украинский ледокол "Ноосфера" начал новый антарктический сезон
Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна (ЮАР) в Антарктику, начав свой второй антарктический сезон.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.
Экспедицию проводят украинские и польские ученые. Сначала "Ноосфера" отправится к польской антарктической станции "Артцовский", которая находится на острове Кинг Джордж.
После этого ледоколом доставит до конца января грузы и украинскую команду технических специалистов на украинскую станцию "Академик Вернадский".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Эти специалисты при всех сложностях должны завершить начатую модернизацию инфраструктуры станции. В этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции, а также ряд других неотложных работ, необходимых для успешной зимовки 28- е УАЭ", — рассказали ученые.
Напомним, еще до полномасштабного вторжения, в январе 2022 года Украина отправила впервые за 20 лет флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" в свой первый рейс в Антарктиду. Это судно государство приобрело по просьбе украинских ученых.
Тогда флагман успешно обеспечил ротацию зимовщиков на украинской станции "Академик Вернадский", пересменку полярников на польской станции "Арцтовский" и проведение уникальных исследований изучения Южного океана.