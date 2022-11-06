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Категория
Наука
Дата публикации

Украина впервые возглавила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики

Украина впервые возглавила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уровень сугробов достиг трех метров. Фото: Facebook Национального антарктического научного центра

По итогам 41-го заседания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, которая проходила в Австралии, Украина возглавила организацию впервые с тех пор, как стала ее членом (с 1994 года).

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Об этом 6 ноября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Главой организации стал украинский дипломат, бывший посол Украины в Чили Виталий Цымбалюк. Украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" планируют привлечь к экологическим, океанологическим и биологическим исследованиям в морских водах Антарктики.

"Для нас это возможность отстаивать научные и рыбохозяйственные интересы в Антарктике", - пояснил министр образования и науки.

Шкарлет добавил, что Украина продолжает представлять в Южном океане свой рыболовный флот на двух видах промысла, благодаря чему Антарктика остается для украинцев важным рыбопромышленным регионом.

"В условиях полномасштабного вторжения России на территорию Украины промысел в Антарктике является единственной возможностью обеспечить украинцев собственной продукцией", - отметил глава Минкульта.

Напомним, еще до полномасштабного вторжения, в январе 2022 года Украина отправила впервые за 20 лет флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" в свой первый рейс в Антарктиду. Это судно государство приобрело по просьбе украинских ученых с антарктической станции "Академик Вернадский".

Автор:
Вита Молодан