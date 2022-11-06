Украина впервые возглавила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики

По итогам 41-го заседания Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, которая проходила в Австралии, Украина возглавила организацию впервые с тех пор, как стала ее членом (с 1994 года).

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Об этом 6 ноября сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Главой организации стал украинский дипломат, бывший посол Украины в Чили Виталий Цымбалюк. Украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" планируют привлечь к экологическим, океанологическим и биологическим исследованиям в морских водах Антарктики.

"Для нас это возможность отстаивать научные и рыбохозяйственные интересы в Антарктике", - пояснил министр образования и науки.

Шкарлет добавил, что Украина продолжает представлять в Южном океане свой рыболовный флот на двух видах промысла, благодаря чему Антарктика остается для украинцев важным рыбопромышленным регионом.

"В условиях полномасштабного вторжения России на территорию Украины промысел в Антарктике является единственной возможностью обеспечить украинцев собственной продукцией", - отметил глава Минкульта.

Напомним, еще до полномасштабного вторжения, в январе 2022 года Украина отправила впервые за 20 лет флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" в свой первый рейс в Антарктиду. Это судно государство приобрело по просьбе украинских ученых с антарктической станции "Академик Вернадский".