Зима на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде стала самой теплой более чем за 70 лет наблюдений

Зима 2022 года в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" стала самой теплой за все время наблюдений. Как говорится в сообщении станции, средняя температура воздуха за зиму составляла -2,13°С, что на 0,4°С теплее предыдущего рекорда, установленного в 1998 году.

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"Аномалия тепла охватывает большую часть Западной Антарктики, Антарктический полуостров (возле которого наш о. Галиндез) и акваторию моря Уэдделла за ним. В то же время, еще полвека назад привычной для этих краев была среднезимняя температура около -10°С", - сказано в нем.

Самая низкая же среднезимняя температура -17,43°С была зафиксирована в 1958 году (тогда станция принадлежала Великобритании). В том же году, в августе, была отмечена и самая низкая температура воздуха за все более 70 лет наблюдений: -43,3°С.

В 2022 году абсолютный минимум температуры воздуха едва пересек отметку -8°С. Таким образом, возобновились его самые теплые рекорды для июля и августа за все годы наблюдений. Обычно же самые низкие значения температуры в год бывают в пределах -15...-30°С.

"Как и в 1998-м, в этом году из-за теплой зимы вокруг "Вернадского" не образовалось ледового покрова, а лишь время от времени акваторию "упаковывал" плавучий битый лед. Поэтому украинские полярники могли поддерживать навигацию и проводить морские научные исследования почти в течение всей антарктической зимы. А вот изучать свойства снежинок вьюг, к сожалению, не удалось, ведь снег шел преимущественно влажный и склонный к слипанию", - говорят ученые.

Тем временем теплая погода способствовала повышению влаги в атмосфере, а следовательно и увеличению количества осадков, которые, однако, пока все равно идут в виде снега: на конец зимы высота снежного покрова возле "Вернадского" пересекла отметку 2,5 метра и продолжает приближаться к рекордным прошлогодним 3 метрам.

"Такие снегопады очень донимают наших зимовщиков, ведь влажный снег - тяжелее, поэтому чистить его - сложнее. Но есть и хорошие новости: из-за отсутствия льда к "Вернадскому" уже наведываются пингвины. Пока на разведку, но предполагаем, что большое возвращение этих птиц уже не за горами", - сообщили исследователи.