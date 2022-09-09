Зима на станції “Академік Вернадський” в Антарктиді стала найтеплішою за понад 70 років спостережень

Зима 2022 року в районі української антарктичної станції “Академік Вернадський” стала найтеплішою за весь час спостережень. Як ідеться в повідомленні станції, середня температура повітря за зиму становила -2,13°С, що на 0,4°С тепліше, ніж попередній рекорд, встановлений 1998 року.

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"Аномалія тепла охоплює більшу частину Західної Антарктики, Антарктичний півострів (біля якого наш о. Галіндез) та акваторію моря Ведделла за ним. Водночас ще півстоліття тому звичною для цих країв була середньозимова температура близько -10°С", - сказано в ньому.

Найнижчу ж середньозимову температуру -17,43°С було зафіксовано 1958 року (тоді станція належала Великій Британії). Того ж року, у серпні, була відмічена й найнижча температура повітря за всі понад 70 років спостережень: -43,3°С.

Натомість 2022 року абсолютний мінімум температури повітря ледь перетнув позначку -8°С. Таким чином, поновилися його найтепліші рекорди для липня і серпня за всі роки спостережень. Як правило, найнижчі значення температури за рік бувають у межах -15...-30°С.

"Як і 1998-го, цього року через теплу зиму довкола “Вернадського” не утворилося льодового покриву, а лише час від часу акваторію “запаковував” плавучий битий лід. Тож українські полярники могли підтримувати навігацію та проводити морські наукові дослідження майже протягом усієї антарктичної зими. А от вивчати властивості сніжинок хуртовин, на жаль, не вдалося, адже сніг ішов переважно вологий та схильний до злипання", - кажуть науковці.

Натомість тепла погода сприяла підвищенню вологи в атмосфері, а отже й збільшенню кількості опадів, які, однак поки все одно йдуть у вигляді снігу: на кінець зими висота снігового покриву біля “Вернадського” перетнула позначку 2,5 метра і продовжує наближатись до рекордних минулорічних 3 метрів.

"Такі снігопади неабияк дошкуляють нашим зимівникам, адже вологий сніг – важче, тож чистити його – складніше. Але є й гарні новини: через відсутність льоду до “Вернадського” вже навідуються пінгвіни. Поки на розвідку, але передбачаємо, що велике повернення цих птахів уже не за горами", - повідомили дослідники.