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Категория
Наука
Дата публикации

Украина отправила в Антарктиду свой корабль впервые за 20 лет

Украина отправила в Антарктиду свой корабль впервые за 20 лет
"Ноосфера". Фото: ОП

28 января Украина отправила впервые за 20 лет флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" в свой первый рейс в Антарктиду. Это судно государство приобрело по просьбе украинских ученых с антарктической станции "Академик Вернадский", сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. И сегодня Украина возвращается в круг морских государств мира", — подчеркнули в ОП.

"Ноосфера" оснащена суперсовременной системой динамического позиционирования. Ранее украинские моряки обучались управлению такой системой за рубежом.

Президент Владимир Зеленский в декабре 2021 года подписал указ о возрождении украинского научного флота и морской опытной инфраструктуры, согласно которому в этом году должен быть предпринят ряд важных шагов. "Ноосфера" — один из таких шагов.

Кроме того, будет оптимизирована и реконструирована существующая инфраструктура, а в ближайшем будущем украинские судостроительные компании начнут создание новых опытных судов.

Ранее французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания "Нибулон" подписали контракт о строительстве пяти скоростных судов для Госпогранслужбы Украины.

Генеральный директор "Нибулона" Алексей Вадатурский сообщил, что прежде чем заключить контракт на строительство катеров, "Нибулон" прошел аудиторские технические проверки и экспертизы.

Автор:
Вита Молодан