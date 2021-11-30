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В Украине построят 5 скоростных катеров для Госпогранслужбы
Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания "Нибулон" подписали контракт о строительстве пяти судов для Госпогранслужбы Украины. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Нибулон" построит только 5 из 20 катеров, которые Украина купила у ОСЕА. Передача первого судна из 15, построенных во Франции, состоится в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.
Генеральный директор "Нибулона" Алексей Вадатурский в своей Facebook сообщил, что прежде чем заключить контракт на строительство катеров, "Нибулон"прошел аудиторские технические проверки и экспертизы.
Кроме того, украинский завод сертифицирован как заказчиком проекта – компанией ОСЕА, так и всемирно известным независимым сертификационным органом Бюро Веритас, осуществляющим контроль за качеством строительства этих катеров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В МВД напомнили, что все катера Госпогранслужба получит в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией.
Она предусматривает, что правительство Франции вместе с европейскими банками выдаст кредит на строительство французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.
Ранее сообщалось, что срок погашения этих кредитов не превышает 10 лет (с учетом срока выборки кредита). Процентная ставка казначейской займа — CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта).