В Украине построят 5 скоростных катеров для Госпогранслужбы

Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания "Нибулон" подписали контракт о строительстве пяти судов для Госпогранслужбы Украины. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Нибулон" построит только 5 из 20 катеров, которые Украина купила у ОСЕА. Передача первого судна из 15, построенных во Франции, состоится в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами.

"В рамках этого проекта для Украины был важным вопрос локализации и привлечения к производству украинских компаний. По результатам соглашения, мы сможем не только создать мощный флот для ГПСУ, но и поднять потенциал наших компаний на европейский уровень", — отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Генеральный директор "Нибулона" Алексей Вадатурский в своей Facebook сообщил, что прежде чем заключить контракт на строительство катеров, "Нибулон"прошел аудиторские технические проверки и экспертизы.

"Нибулон" и ОСЕА подписали контракт на строительство в Украине пяти пограничных кораблей. Фото: Facebook Вадатурского

Кроме того, украинский завод сертифицирован как заказчиком проекта – компанией ОСЕА, так и всемирно известным независимым сертификационным органом Бюро Веритас, осуществляющим контроль за качеством строительства этих катеров.

В МВД напомнили, что все катера Госпогранслужба получит в рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией.

Подписание контракта между "Нибулоном" и ОСЕА. Фото: Facebook Вадатурского

Она предусматривает, что правительство Франции вместе с европейскими банками выдаст кредит на строительство французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.

Ранее сообщалось, что срок погашения этих кредитов не превышает 10 лет (с учетом срока выборки кредита). Процентная ставка казначейской займа — CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта).