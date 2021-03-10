Украина покупает у Франции 20 береговых катеров за 116 млн евро

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством финансов проект распоряжения "Об осуществлении государственных внешних заимствований в соответствии с Рамочным договором между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины".

Как сообщает пресс-служба Минфина, в ходе реализации этого распоряжения будут закуплены 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.

По информации министерства, покупателем является администрация Госпогранслужбы, а поставщиком — французская компания ОСЕА. Сумма официальной поддержки не превышает 116 млн евро.

В Минфине отмечают, что банковская ссуда гарантирована Французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на максимальную сумму 76 млн евро, а прямая ссуда Казначейства Франции предусматривает максимальную сумму 40 млн евро.

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При этом, финансовая поддержка предоставляется в размере 85% стоимости контракта.

Срок погашения кредитов не превышает 10 лет (с учетом срока выборки кредита). Процентная ставка казначейской займа — CIRR (0,38% годовых на дату подписания контракта).

Процентная ставка банковского займа — EURIBOR (6 месяцев) + маржа до 1,4% годовых.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство Украиной двух военно-морских баз.

В свою очередь, в опубликованном 12 октября интервью агентству "Интерфакс-Украина" замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что Украина нуждается в создании военно-морских баз фактически с нуля.