Пингвины ходят по крыше: на станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд (ФОТО)

На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень снега уже достиг отметки 3 метра 45 см, что почти на полметра больше прошлогоднего максимума.

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Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

"Обычно же максимальная годовая высота снежного покрова у станции была не более 2 метров. Теперь же насыпало почти 3,5 м, в то же время некоторые сугробы возле "Вернадского" достигают 6 метров, а на нашем острове есть и до 10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированные в декабре 2021 года 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 метра 2016 года.

"Офисную часть "Вернадского" замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уже, кстати, и делают некоторые пингвины", - рассказала метеоролог 27-й УАЭ Анжелика Ганчук.

Ученые прогнозируют, что уровень снега еще будет расти, ведь нынешняя зима стала аномально теплой: средняя температура была лишь ниже -2°С. А вследствие теплой зимы в атмосфере удерживается больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам.

Напомним, зима 2022 года в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский" стала самой теплой за все время наблюдений.