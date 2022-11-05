Пінгвіни ходять дахом: на станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд (ФОТО)

На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу вже сягнув позначки 3 метри 45 см, що майже на півметра більше, ніж торішній максимум.

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Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Зазвичай же максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш як 2 метри. Тепер же насипало майже 3,5 м, водночас деякі замети біля "Вернадського" сягають 6 метрів, а на нашому острові є й до 10", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані в грудні 2021 року 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2,65 метрів 2016 року.

"Офісну частину "Вернадського" (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни", – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

Вчені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2°С. А внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів.

Нагадаємо, зима 2022 року в районі української антарктичної станції “Академік Вернадський” стала найтеплішою за весь час спостережень.